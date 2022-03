Drie nieuwe steden als doelwit in oorlog Oekraïne

Dnipro, Loetsk en Ivano-Franovsk. Dat zijn de nieuwste doelwitten van het Russisch leger in de oorlog met Oekraïne. ‘De verwoestende oorlog van Rusland tegen burgers en grote steden gaat door.’

Dnipro, een stad aan de rivier Dnjepr met meer dan een miljoen inwoners, moest na aanvallen vannacht een burgerdode betreuren. Dat hebben de hulpdiensten van de stad gecommuniceerd. Het was de eerste keer dat de stad in het centrum van het land door de Russen onder vuur werd genomen.

Ze deden dat via drie luchtaanvallen. Een op een kleuterschool, een op een appartementsblok en een op een schoenfabriek. Bij die laatste brak een brand uit en viel al zeker een dode. ‘De verwoestende oorlog van Rusland tegen burgers en grote steden gaat door’, reageerde de adviseur van Oekraïens president Volodimir Zelenski.

In het westen van het land delen nu ook twee steden in de klappen. In het noordwesten gaat het om Loetsk, een stad met zeker 200.000 inwoners. In het zuidwesten gaat het om Ivano-Frankivsk, een stad van gelijkaardige grootte. Beide hebben een militaire luchthaven. De luchthavens zijn door de aanvallen van afgelopen nacht buiten gebruik, laat de adviseur van president Zelenski weten. In Loetsk kwamen vannacht vier Oekraïense soldaten om. Zes raakten gewond.

Hieronder ziet u de recentste kaart over de invasie van Oekraïne.