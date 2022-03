CD&V wil vrijwilligersplatform voor corona inzetten voor Oekraïense vluchtelingen

Van ‘Help De Helpers’ naar ‘Help De Oekraïners’: om de lokale OCMW’s te ontlasten, wil regeringspartij CD&V straks massaal beroep doen op vrijwilligers en ‘buddy-gezinnen’. Het voorstel ligt op de regeringstafel.

Waar is de lokale supermarkt? Waar vind je geneesmiddelen of de huisarts? Waar vind je kinderbedjes, goedkope meubels of speelgoed? Of waar is het dichtstbijzijnde park om een frisse neus te halen? Voor die kleine maar heel praktische zaken wil regeringspartij CD&V straks de vele vrijwilligers inschakelen die de Oekraïense vluchtelingen een warm hart toedragen. Meer zelfs, volgens de christendemocraten wordt de inzet van vrijwilligers straks een noodzaak om de stads- en gemeentebesturen draaiende te houden.

‘We hebben heel straffe lokale besturen, maar ik geloof oprecht dat ze het dit keer niet alleen kunnen’, zegt Brecht Warnez, CD&V-parlementslid en schepen in Wingene. ‘De sociale diensten hebben hun limieten bereikt. Heel wat Vlamingen hebben vandaag namelijk ook hulp nodig. Naast de financiële en logistieke steun van Vlaanderen zullen we ook nood hebben aan de steun van vrijwilligers.’

Corona als voorbeeld

Warnez, die zelf met zijn familie het huis van zijn overleden grootmoeder ter beschikking stelde van twee Oekraïense gezinnen, benadrukt dat Vlaanderen ‘heel wat vrijwilligers heeft op wie we in het verleden al hebben kunnen steunen en op wie we nu een beroep moeten durven te doen’. Hij verwijst daarbij naar het vrijwilligersplatform ‘Help De Helpers’ dat werd opgericht tijdens de coronacrisis.

‘Vrijwilligers konden zich toen gemakkelijk registreren en we hebben toen ook de vrijwilligersverzekering opnieuw geactiveerd. We kunnen nu opnieuw een online platform lanceren waar burgers zich kunnen melden als buddy en waarop een lokaal bestuur beroep kan doen bij het onthaal van vluchtelingen.’ Het voorstel ligt intussen ook op de regeringstafel.

Somers: ‘We gaan alles en iedereen nodig hebben’

De Vlaamse regering buigt zich vandaag eerst en vooral over het huisvesten van de naar schatting 120.000 oorlogsvluchtelingen. Het voorstel ligt op tafel om te starten met de voorbereidingen voor de bouw van vijftien nooddorpen, vergelijkbaar met de dorpen na de Eerste Wereldoorlog. Die huisvesting is een eerste belangrijke stap, maar daarna staat er dus nog een immense opdracht voor de deur.

Somers stipte eerder in het Vlaams Parlement al het grote verschil aan met asielzoekers. ‘In een normale procedure wordt een vluchteling eerst een aantal maanden opgevangen in een asielcentrum. Dan wordt hij al vertrouwd gemaakt met de samenleving hier. Vandaag is het heel anders en worden de Oekraïense vluchtelingen binnen de 48 of 72 uur erkend als politiek vluchteling. Die mensen hebben vanaf dag één recht op OCMW-steun en komen onmiddellijk terecht in een samenleving die ze eigenlijk helemaal nog niet kennen. Dat maakt het zo complex.’

Somers gaf toen ook al aan dat de regering ‘enorm veel zal moeten vragen van de lokale besturen’. ‘We weten niet wat er op ons afkomt. Maar ik vrees dat het enorm gaat zijn. We gaan alles en iedereen nodig hebben.’