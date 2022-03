Voetvolk bestaat 15 jaar: vier en dans mee

Voetvolk, het dansgezelschap van choreografe en danseres Lisbeth Gruwez en muzikant Maarten Van Cauwenberghe bestaat 15 jaar. En dat vieren ze met een knaller van een dansconcert: Into the open is één bommetje energie. Dance meets concert. Jazeker, het kan. En de timing kon niet beter, net wanneer we bevrijd zijn van mondmaskers kunnen we losgaan op pompende beats en opzwepend dansgeweld.





We spreken erover met Voetvolk en dansrecensente Charlotte De Somviele.

