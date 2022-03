De 26-jarige Marina Krut speelt elke dag voor vrijwilligers of militairen in het Oekraïense Chmelnytsky. Enkele uren na de oorlog is ze weggevlucht uit Kiev met haar instrument, een bandura. Fotograaf Gert Jochems en journaliste Corry Hancké maakten bovenstaande video over haar.

Volgens de VN hebben intussen al 2,5 miljoen Oekraïners hun land verlaten. Ook het gezin Sopilka heeft Kiev donderdag in allerijl verlaten en is op weg naar Polen om daar tijdelijk bij vrienden te verblijven. Zoon Max (15) hoopt dat hij binnenkort weer naar zijn geliefde lyceum in zijn thuisstad kan.

Meer dan een week nu trekt onze collega Corry Hancké door Oekraïne. In Lviv ziet ze hoe de stad zich organiseert: enerzijds om vluchtelingen uit Oost-Oekraïne op te vangen, anderzijds om de Russische aanvallers af te slaan als de tanks komen.