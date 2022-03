Van Gucht: ‘Geen reden tot ongerustheid, we moeten wel voorzichtig blijven’

Ondanks een stijging van het aantal coronabesmettingen en -patiënten in de ziekenhuizen is er geen reden tot ongerustheid. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag gezegd op de wekelijkse persconferentie van het Crisiscentrum.

‘Het is twee jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie het coronavirus uitriep tot een pandemie’, zei Van Gucht. ‘De pandemie is daarmee twee jaar bezig en we hadden gehoopt dat we er wat beter voor zouden staan.’

Voor het eerst in zes weken stijgen de coronacijfers weer. In de week tot en met 7 maart was er sprake van dagelijks gemiddeld 6.930 besmettingen, dat is een toename van 15 procent ten opzichte van een week eerder.

Het aantal testen blijft afnemen, maar meer testen zijn positief. Ruim een vijfde (22,4 procent) van de afgenomen testen wees op een besmetting. In de leeftijdsgroepen 10-19 jaar en 20-39 jaar zijn er in verhouding meer bevestigde besmettingen. Het reproductiegetal blijft net iets boven de 1-grens steken op 1,02. Wanneer het cijfer hoger dan 1 is, neemt de epidemie in kracht toe.

Overlijdens

Het aantal overlijdens blijft wel dalen. In de week van 1 tot 7 maart waren er gemiddeld 16,7 overlijdens per dag, een afname met een kwart. Sinds de start van de pandemie zijn in België 30.380 mensen overleden aan de gevolgen van covid-19.

Vanaf 17 maart worden de quarantaineregels afgeschaft voor wie een hoogrisicocontact heeft gehad. Dat geldt ook voor wie niet gevaccineerd is. ‘Testen blijft wel belangrijk en aangeraden’, benadrukt Van Gucht, ‘want we zijn nog niet van het virus af.’ Wie positief test moet wel nog zeven dagen in afzondering.