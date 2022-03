Kan er een roos groeien op een aardappel?

Onze columniste Nele Van den Broeck had iets interessants gelezen op Instagram. Je neemt een gesnoeide – en dus dode – roos, je smeert honing op de steel en die plant je in een aardappel. De roos neemt dan de levenskracht van de aardappel over en komt weer tot leven. Voor je het weet is je dode roos een bloeiende struik.





Of het echt lukt, vertelt ze liever zelf. En ja, ook dit verhaal is een metafoor voor wat echt telt in het leven.

podcast@standaard.be

Geluidsproductie: Brecht Plasschaert