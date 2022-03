Na 500 voorstellingen valt straks definitief het doek voor ‘40-45’

Op zondag 3 julie valt definitief het doek over de Studio 100-musical ‘40-45’. Het stuk ging in oktober 2018 in première en sindsdien werden er bijna 500 voorstellingen gespeeld voor maar liefst 750.000 bezoekers.

‘Met meer dan 750.000 bezoekers is deze voorstelling een echte mijlpaal te noemen in de Vlaamse musicalgeschiedenis. Nooit eerder trok een voorstelling in ons land massaal zoveel bezoekers’, aldus het persbericht van productiehuis Studio 100 waarin het einde van de spektakelmusical in het Pop-up theater in Puurs wordt aangekondigd.

Het verhaal speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog en draait rond de broers Louis en Staf, die worden vertolkt door Jonas Van Geel en Jelle Cleymans. Voor de overige rollen zijn er twee verschillende casts.

‘Ik ben zo ontzettend fier op wat we met 40-45 hebben kunnen neerzetten. Deze bijzondere productie heeft op alle vlakken mijn stoutste dromen en verwachtingen ruimschoots overtroffen. Deze voorstelling is sowieso één van de grootste hoogtepunten uit de geschiedenis van Studio 100’, aldus bezieler Gert Verhulst.