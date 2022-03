Clubicoon Dries Mertens staat net voor tiende seizoen voor dilemma bij Napoli

De keuze waarvoor Dries Mertens (34) bij Napoli staat, is duidelijk: loon inleveren of vertrekken. Er staat dan wel een clausule in zijn aflopende contract waarmee Napoli hem één jaar langer aan zich kan binden, maar dat is aan dezelfde voorwaarden. Een nettojaarsalaris van zo’n 5 miljoen euro dus. En laat Napoli nu net de loonlast richting volgend seizoen willen verlagen met 30 procent. Krijgen we nog een tiende seizoen van Mertens in Napels?

‘Ik ben heel gelukkig bij Napoli en wil daar nog zo lang mogelijk voetballen.’ Een duidelijke boodschap, die Dries Mertens eerder al meegaf, maar de klok tikt. Op 30 juni loopt zijn contract af. Onze landgenoot zal tegen dan 35 en vader zijn. Voor hem naar eigen zeggen geen probleem -hij denkt nog niet aan stoppen. Alleen moet Mertens wel loon inleveren als hij bij Napoli wil blijven. De club heeft een optie om onze landgenoot aan dezelfde voorwaarden nog een jaar langer aan zich te binden, maar wil daar niet op ingaan.

Napoli lijkt met nog tien competitiewedstrijden te gaan nochtans stilaan zeker van een Champions League-ticket en bijbehorende inkomsten, maar voorzitter Aurelio De Laurentiis heeft laten verstaan dat hij richting volgend seizoen de loonlast met 30 procent wil verlagen. En het is de voorzitter menens. Hij liet clubicoon Lorenzo Insigne eerder al tekenen bij Toronto FC, die vertrekt dus zeker. En de aflopende contracten van Faouzi Ghoulam en Kevin Malcuit worden naar alle waarschijnlijkheid niet verlengd. Dan resten nog de aflopende contracten van David Ospina en Mertens.

Als Mertens ingaat op de eis om loon in te leveren, moet een nieuwe overeenkomst besproken worden. Maar op dit moment zouden er geen onderhandelingen gaande zijn. Krijgen we een flashback naar 2020? Het duurde toen tot 17 juni voor hij zijn aflopende contract verlengde. Of kiest de all-time clubtopschutter voor het eerst sinds de zomer van 2013 voor een nieuw avontuur in de laatste jaren van zijn carrière?