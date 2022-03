Eerst zonnig, later zwaarbewolkt met perioden van regen

Vrijdag start opnieuw zeer zacht en zonnig. In de namiddag verwacht het KMI toenemende bewolking en later op de dag regen. Ook de volgende dagen is er regen mogelijk.

Vrijdag begint overal zonnig met hier en daar velden van vooral middelhoge en hoge bewolking. In de namiddag neemt de bewolking toe vanaf de Franse grens en tegen het einde van de namiddag begint het licht te regenen in het westen van het land.

De maxima liggen tussen 12 à 13 graden in de Hoge Ardennen en 16 graden op vele plaatsen in Vlaanderen. De zuidoostelijke wind wordt matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 50 à 55 km/h, op de Ardense hoogten tot 60 à 65 km/h.

Vrijdagavond en -nacht wordt het overal zwaarbewolkt met perioden van regen. Later wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. De minima liggen tussen 3 en 8 graden. De wind waait matig uit het zuiden.

Zaterdag ligt er een zwakke golvende storing over ons land en wordt het overwegend zwaarbewolkt met kans op wat regen of een buitje maar op vele plaatsen blijft het gewoon droog. De maxima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 13 graden in Laag-België. De wind waait matig uit het zuiden.

Ook zondag en maandag moeten we nog rekening houden met af en toe wat lichte neerslag.