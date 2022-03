Politieactie aan luchthaven in Luik voor loonsverhoging

Er heeft donderdagavond een vakbondsactie van de politie plaatsgevonden op de parking tegenover de luchthaven van Bierset in Luik. De politie eist een loonsverhoging.

Een honderdtal agenten blokkeerde er tot ongeveer 23.30 uur twee verkeersassen, waardoor het personeel van de nachtploeg maar moeilijk ter plaatse geraakte. Ze eisen een loonsverhoging. Volgens Eddy Quaino van de socialistische vakbond Acod gaat het om een ‘eerste waarschuwingsschot’ en volgen in de loop van de komende weken mogelijk nog vakbondsacties.

De actie van donderdagavond ging uit van de socialistische vakbond, maar een delegatie van de christelijke ACV toonde zich wel solidair. Beide bonden eisen een loonsverhoging van 100 euro netto per maand en verzetten zich tegen een akkoord dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) een tijd geleden sloot met de grootste politievakbonden NSPV en VSOA over een herwaardering van de politiesalarissen. Het ging om een tussenakkoord waarbij voor het eerst sinds de oprichting van de Geïntegreerde Politie in 2001 een structurele loonsverhoging werd doorgevoerd van gemiddeld 5 procent.

Met de actie van donderdagavond wilde de politie onder meer de werkdruk aanklagen. De luchthaven van Luik is een grote Europese draaischijf voor vrachtvervoer. Volgens Quaino landt er ‘s avonds laat bijvoorbeeld om de drie minuten een vliegtuig van de Amerikaanse logistieke gigant FedEx.