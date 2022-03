Europa League | Philippe Clement gaat met Monaco onderuit tegen Braga, Barcelona blijft in eigen huis steken op scoreloos gelijkspel

De 1/8ste finales van de Europa League werden woensdagavond - volledig in de schaduw van de Champions League - al op gang getrapt. Eintracht Frankfurt en Olympique Lyon wonnen hun heenwedstrijd nipt. Donderdagavond stonden er nog vijf wedstrijden op het programma. Daarin gingen Philippe Clement en Monaco pijnlijk onderuit, bleef Barcelona steken op een scoreloos gelijkspel en eiste ex-Genkie Ruslan Malinovskyi (Atalanta) een hoofdrol op.

Sporting Braga - AS Monaco 2-0

Na de pijnlijke uitschakeling in de halve finale van de Franse beker was de Europa League voor Philippe Clement en AS Monaco nog iets belangrijker geworden. Tegenstander in de 1/8ste finales: Sporting Braga, de nummer vier uit de Portugese competitie.

Monaco staat pas achtste in de Franse competitie, maar boekte afgelopen weekend wel een levensbelangrijke zege tegen Marseille (0-1). De mannen van Clement wilden in Portugal het goede gevoel vasthouden, maar keken na drie minuten al tegen een achterstand aan. Braga nam een verschroeiende start en kwam verdiend op voorsprong, iets over het halfuur werd de gelijkmaker van Monaco-kapitein Wissam Ben Yedder terecht afgekeurd voor buitenspel.

Tijdens de tweede helft zakte de thuisploeg volledig in en was Monaco duidelijk baas, maar scoren lukte niet meer voor de ploeg van Clement. Helemaal op het einde van de wedstrijd maakte Braga er zelfs nog 2-0 van. Monaco slaagt er niet in om regelmatig te presteren onder Clement.

Foto: EPA-EFE

FC Barcelona - Galatasaray 0-0

Barcelona wilde verderbouwen op de uitstekende prestatie tegen Napoli in de Play-offronde. De Catalanen hadden tijdens de hele eerste helft tegen Galatasaray overwicht en bijna 70 procent balbezit, maar veel uitgespeelde kansen kwamen daar niet van.

Het was een signaal voor coach Xavi om aan de rust een driedubbele wissel door te voeren. Busquets, Piqué en Dembélé kwamen González, Araujo en Torres vervangen. Kansen creëren lukte al veel beter, scoren niet. Barça moet volgende week in Turkije vol aan de bak.

Foto: AFP

Atalanta - Bayer Leverkusen 3-2

Reken Atalanta gerust bij de kanshebbers op eindwinst in de Europa League. Thuis tegen Bayern Leverkusen deed de Italiaanse doelpuntenmachine weer goed z’n werk. De absolute Man van de Match is een oude bekende: Ruslan Malinovskyi (ex-Genk) scoorde de openingstreffer en gaf daarna twee assists voor goalgetter Luis Muriel. Leverkusen milderde nog tot 3-2, Moussa Diaby scoorde op aangeven van Odilon Kossounou (ex-Club Brugge).

Foto: REUTERS

Sevilla - West Ham United 1-0

Sevilla kon zich voor Nieuwjaar niet plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League en kwam zo in de Play-offronde van de Europa League terecht. Daarin schakelden de Spanjaarden de Kroatische landskampioen Dinamo Zagreb uit.

In de 1/8ste finales was de tegenstand toch iets steviger: West Ham United uit de Premier League. De Engelsen hadden ongetwijfeld meer verwacht van de heenwedstrijd, want ze kwamen er amper aan te pas. Sevilla was van begin tot einde baas en voetbalde de beste kansen bijeen. Munir El Haddadi bracht de Spanjaarden na een uur verdiend op voorsprong. Viervoudig Europa League-winnaar Sevilla had West Ham al volledig kunnen en moeten uittellen, maar het bleef bij 1-0. De terugwedstrijd wordt nog boeiend.

Foto: EPA-EFE

Rangers - Zrvena Zvezda 3-0

Ook het Schotse Rangers blijft het uitstekend doen in Europa. De ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst, ex-Nederlands international, klopte Zrvena Zvezda (lees: Rode Ster Belgrado) in eigen huis met 3-0. De terugwedstrijd in Servië lijkt overbodig.