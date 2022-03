Ruim 3.000 mensen dansten donderdagavond onder het Atomium voor ‘United for Ukraine’. Met dat festival wilde de nachtlevensector de Oekraïners­ een hart onder de riem steken.

‘Slava Ukraini, ‘No war’ en ‘Putin go home’. De organisatie van United for Ukraine had haar feestgangers opgeroepen om donderdagavond spandoeken mee te brengen naar het benefiet-dancefestival aan de voet ...