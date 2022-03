Acteur die verdacht wordt van kindermisbruik doorverwezen naar de rechtbank voor zedenfeiten

De raadkamer in Antwerpen heeft donderdag een 51-jarige Antwerpse acteur naar de correctionele rechtbank verwezen voor zedenfeiten met minderjarigen. Hij blijft vrij onder voorwaarden in afwachting van zijn proces. Wanneer zijn dossier wordt ingeleid, staat nog niet vast. Dat werd vernomen bij het parket van Antwerpen.

De feiten waren vorige zomer aan het licht gekomen. Tijdens undercoveronderzoek van een Nederlandse journalist en Het Laatste Nieuws zou de man beweerd hebben dat hij seks had gehad met minderjarige jongens en ging hij ook op een valse uitnodiging in om een 10-jarige te ontmoeten in een hotelkamer.

Er werd meteen een gerechtelijk onderzoek geopend. Bij een huiszoeking in juli werd onder meer informaticamateriaal in beslag genomen. Hij werd daarna een eerste keer verhoord door de lokale recherche van de Antwerpse politie. Na verhoor mocht hij vertrekken. In september werd hij opnieuw aan de tand gevoeld en geconfronteerd met nieuwe elementen nadat het informaticamateriaal werd uitgelezen. Hij werd voor de onderzoeksrechter geleid en onder strikte voorwaarden vrijgelaten.

Het gerechtelijk onderzoek is intussen afgerond. De raadkamer heeft de man naar de correctionele rechtbank verwezen voor verkrachting en aanranding van minderjarigen tussen 14 en 16 jaar en ouder dan 16, het maken, het bezit en het verspreiden van kinderporno, voyeurisme en belaging.