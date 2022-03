De Franse president Macron ontving donderdag de Europese leiders in het kasteel van Versailles. Op de agenda van de informele EU-top stonden onder andere de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Bij het uitbreken van de oorlog had de Oekraïense president Zelenski aan de EU gevraagd om een versneld lidmaatschap in gang te zetten. Maar president Macron toont zich geen voorstander van dat scenario. Kijk hierboven mee binnen in de enorme vergaderzaal in Versailles.