Accijnzen op brandstof moeten naar minimum

Minister van Financiën Van Peteghem dringt aan op een snelle beslissing.

‘Ik voel veel steun hier in het parlement. Ik verwacht in de regering dezelfde steun.’ ­Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) kon donderdag moeilijk zijn ergernis verbergen over de trage besluitvorming in de regering om de energieprijzen aan te pakken. ‘Het koninklijk besluit ligt klaar’, zei de minister. ‘In november waren de prijzen onrustwekkend, vandaag zijn ze onhoudbaar en als we nog lang wachten worden ze onbetaalbaar.’

De voorstellen die op tafel liggen zijn een verlaging van de accijnzen op brandstoffen tot het laagste niveau dat Europa toelaat, de hervorming van de energiefactuur en de verlaging van de btw op gas en elektriciteit naar 6 procent.

De omgekeerde cliquet, waarvan lang sprake was en waarbij de accijnzen dalen als de prijzen verhogen, is verlaten als denkspoor. De prijzen zijn intussen zo sterk gestegen dat het systeem niet meer volstaat om de prijzen naar een meer draaglijk niveau te laten zakken. Vandaag stijgt de prijs van diesel zelfs tot boven 2,2 euro per liter. Er is dus een onmiddellijke, tijdelijke verlaging nodig tot het absolute minimum dat Europa toestaat.

Op basis van de huidige prijzen voor diesel en benzine zou dat de prijs voor een volle tank met een kleine 20 euro kunnen drukken. Maar het is een dure maatregel. Volgens De Tijd kost hij 3,5 miljoen euro per dag voor diesel en 2,1 miljoen per dag voor benzine. Als de brandstofprijzen opnieuw zakken, kunnen de accijnzen weer stijgen.

De gevolgen van hoge prijzen voor diesel en benzine zijn groot. Aangezien ze niet worden meegenomen bij de berekening van de spilindex, betekenen ze op termijn een aanslag op het budget van gezinnen. ‘De klok tikt, mensen kunnen hun tankbeurt niet uitstellen’, zegt Van Peteghem.

Het ziet ernaar uit dat de maatregel volgende week wordt afgeklopt, samen met een groot pakket energiemaatregelen dat premier Alexander De Croo (Open VLD) wil doordrukken. In dat pakket zitten ook maatregelen om de energietransitie en -efficiëntie op te drijven, en een beslissing over het lot van de Belgische kerncentrales.