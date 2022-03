Buffalo’s verliezen heenwedstrijd in Conference League tegen PAOK

Zonder Tarik Tissoudali aan de aftrap miste AA Gent aanvallend vernuft tegen PAOK. Een ongelukkige tegengoal zorgt ervoor dat de Buffalo’s donderdag met twee goals verschil moeten winnen om door te gaan in Europa.

AA Gent mocht dan strikt genomen ‘Europees overwinterd’ hebben, meteorologisch deed weinig aan een Europese lente denken in Thessaloniki. Bij temperaturen die met het vriespunt flirtten probeerde Gent zich staande te houden in het Toumba-stadion in Noord-Griekenland. De PAOK-Ultra’s, berucht in heel Griekenland, hielden zich warm door een wedstrijd lang op te springen en te zingen. De Griekse bank deed er alles aan om het Poolse scheidsrechterskwartet onder druk te zetten.

Het hoefde niet te verwonderen dat er weinig werd gevoetbald in een gesloten eerste helft. Beide ploegen hoedden zich ervoor in het mes te lopen en predikten controle. Bij AA Gent was Tarik Tissoudali niet fit geraakt, trainer Hein Vanhaezebrouck koos voor de Deen Andrew Hjulsager in steun van spits Laurent Depoitre. AA Gent had in grote delen van de eerste helft wel de bal, maar kwam aan weinig kansen.

Gered door geen VAR

Hetzelfde kon gezegd worden van de thuisploeg. Een schotje van Chuba Akpom, op een blauwe maandag bij STVV, bracht Davy Roef niet in de problemen. En toen de Surinaams-Nederlandse winger Diego Biseswar kon doorgaan langs de achterlijn bracht Roef redding met de hand. Dat ook Gent-verdediger Michael Ngadeu de bal met de hand leek te raken, had de Poolse scheidsrechter Bartosz Frankowski gemist. Gent werd gered door de afwezigheid van de VAR in de Conference League.

Ook Gent had schaarse kansjes. Odjidja stuurde Hjulsager in het straatje, maar de Griekse doelman Paschalakis was net iets sneller op de bal. Odjidja zag een schot afgeblokt en Depoitre kreeg zijn vizier niet goed afgericht. Snedigheid en creativiteit ontbrak bij de Buffalo’s, precies de kwaliteiten die Tissoudali brengt, werden node gemist.

Aan de rust wisselde Hein Vanhaezebrouck Okumu omdat zijn verdediger al geel had gepakt. Ook met Jordan Torunarigha gaven de Buffalo’s weinig weg. De verdediging van AA Gent, met bovenop Davy Roef in de plaats van Sinan Bolat in doel, is een baken van stabiliteit geworden.

Het was daarom des te jammer dat Gent via een afgeweken vrije trap dan toch op achterstand kwam. Even daarvoor had Alessio Castro Montes uit offside gescoord voor Gent, nadat doelman Paschalakis een lang niet onhoudbaar schot van Julien De Sart niet had kunnen klemmen. Maar tellen later was Davy Roef dan toch geklopt. Na een overtreding van De Sart kreeg PAOK een vrije trap, Kurtic zag hoe zijn poging via Sven Kums in doel verdween. De middenvelder van Gent stak ongelukkig zijn been uit, Roef stond daardoor helemaal op de verkeerde voet.

De openingsgoal was het sein voor de Ultra’s om Bengaals vuur aan te steken, en voor coach Razvan Lucescu om zijn troepen nog meer terug te trekken. Met Tarik Tissoudali had Hein Vanhaezebrouck de kruipolie op de bank om het slot los te wrikken, maar de Nederlandse Marokkaan kreeg maar tien minuten.

AA Gent heeft een eenvoudige opdracht voor de terugmatch komende donderdag in de Ghelamco Arena: het moet zijn wedstrijd winnen met twee doelpunten verschil. Een zege met één doelpunt verschil levert hooguit verlengingen op.

AA Gent kan zich optrekken aan de schorsing voor Zivkovic en Kurtic, twee van zijn bepalende spelers. Maar om het uitgekookte werkvoetbal van PAOK opzij te zetten leerde de heenmatch dat meer aanvallend vernuft nodig is.

Tarik Tissoudali vanaf de aftrap zou al een groot verschil maken. Meer dan Hein Vanhaezebrouck en zijn troepen zouden willen, is AA Gent afhankelijk geworden van zijn Marokkaanse tovenaar.