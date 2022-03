Postkantoren worden nieuw retailnet van BNP Paribas Fortis

Gewone klanten van BNP Paribas Fortis zullen vanaf 1 januari 2024 moeten bankieren bij de 657 postkantoren. De bank gaat haar eigen kantorennet bijna halveren.

Bpost maakte eind vorig jaar bekend dat het zijn belang van 50 procent in Bpost Bank aan zijn bankpartner BNP Paribas Fortis verkoopt. Dat leidt nu tot een ingrijpende hertekening van het bankenlandschap.

Bpost Bank gaat fuseren met BNP Paribas Fortis, dat in de plaats van Bpost Bank zal bankieren via de 657 postkantoren. Op alle postkantoren komen het groene logo en de naam van BNP Paribas Fortis. Of dit met een aparte lichtbak zal zijn naast het logo van Bpost of met een meer bescheiden uithangbord, is nog niet helemaal duidelijk.

BNP Paribas Fortis claimt dat zijn klanten daardoor er 657 kantoren bijkrijgen, maar daar hoort toch een sterke nuancering bij. Het eigenlijke netwerk van BNP Paribas Fortis, dat tussen 2015 en eind 2021 al afgebouwd werd van 789 kantoren naar 386 kantoren, wordt de komende jaren nog eens drastisch verminderd tot 220 kantoren. Dat ligt politiek erg gevoelig, maar BNP Paribas Fortis kan voorhouden dat het op het terrein aanwezig blijft via de postkantoren.

De vakbonden van BNP Paribas Fortis kregen gisteren op een gewone ondernemingsraad inzage in de plannen. Er was gisteren ook een ondernemingsraad bij Bpost Bank, die ophoudt te bestaan als aparte entiteit.

Geen adviesdiensten meer

De 220 eigen kantoren die BNP Paribas Fortis in een volgende fase overhoudt, zullen volwaardige bankdiensten blijven aanbieden. In de postkantoren zullen klanten van BNP Paribas Fortis enkel basisdiensten vinden. Klanten zullen ook courante verzekeringsproducten kunnen kopen. Maar alles wat een beetje complex is, zal er niet te vinden zijn. Servicecentra lijkt daarom een meer toepasselijke naam voor de verkooppunten dan bankkantoren.

In sommige gevallen wordt het voor de bestaande klanten die nu al bankieren via de postkantoren een stap terug. Een woonkrediet afsluiten in de postversie van BNP Paribas Fortis zal niet meer kunnen. Dat kan nu wel. In meer dan 130 kantoren van Bpost kon men ook terecht voor adviesdiensten, die verdwijnen.

De Sutter

De bankdiensten zullen verzorgd worden door postpersoneel dat ook instaat voor de verkoop van postzegels, aangetekende zendingen en allerlei postdiensten. Minister Petra De Sutter (Groen) zei eerder al dat ze de postkantoren meer en meer wil inzetten om mensen die digitaal niet mee kunnen op allerlei gebieden te helpen. In sommige gebieden zou het postkantoor ook producten van de NMBS kunnen verkopen.

BNP Paribas Fortis moet niet alleen toestaan dat de postkantoren voor heel wat diensten gebruikt worden, Bpost heeft ook al gezegd dat het ook openstaat voor bankverrichtingen van klanten van andere banken. Het blijft bijvoorbeeld mogelijk om naar een postkantoor te gaan en geld te storten op een bankrekening die niet van BNP Paribas Fortis is. Bpost staat voor basisdiensten open voor iedereen. Alleen als het om de verkoop van bankdiensten gaat, bijvoorbeeld de opening van een nieuwe spaarrekening, heeft BNP Paribas Fortis exclusiviteit.

Geen eigen personeel

Het personeel van Bpost Bank wordt overgeheveld naar BNP Paribas Fortis. Het gaat om 307 mensen, van wie de meesten in centrale diensten werkten. De bank belooft hen een geschikte job aan te bieden. In de 657 nieuwe verkooppunten zal BNP Paribas Fortis geen enkel eigen personeelslid hebben. Bpost krijgt een service fee van de bank, de omvang ervan is niet bekend.

De 600.000 bestaande bankklanten van Bpost Bankdie via de postkantoren blijven bankieren – maar dan onder de vlag van BNP Paribas Fortis – zullen naar verwachting ook het gezelschap krijgen van een belangrijk deel van de klanten van de grootbank.

BNP Paribas Fortis voert een segmentatie van zijn klanten door en zal zijn ‘basisklanten’ aanschrijven met de boodschap dat ze voortaan kunnen bankieren via de postkantoren. Wie in het vertrouwde volwaardig bankkantoor wil bankieren, zal dat kunnen, maar het prijskaartje zal duurder zijn dan in de postkantoren. Verwacht wordt dat 900.000 van de 3,4 miljoen klanten de boodschap krijgen dat hun nieuwe bankkantoor een postkantoor is.

Aanschuiven?

De 900.000 klanten die BNP Paribas Fortis doorschuift naar de postkantoren, zijn wellicht ook de minst rendabele. Het wordt uitkijken hoe de postkantoren met mogelijke wachtrijen zullen omspringen. Wellicht wordt het een nummertje trekken. Er is hoe dan ook nog wat tijd om het probleem aan te pakken. Dat de omschakeling tot 2024 op zich laat wachten, zou ook te maken hebben met noodzakelijke aanpassingen aan de IT-infrastructuur.

Verwacht wordt dat het uitspelen van de kaart postkantoren BNP Paribas Fortis vooral in staat zal stellen in landelijke gebieden kantoren te sluiten zonder dat het tot politiek verzet komt.

Banken bouwen al jaren hun kantorennet af als gevolg van de digitalisering. In landelijke gebieden dreigen daardoor bankkantoren uit het straatbeeld te verdwijnen. Eerder deze week raakte bekend dat KBC Bank een bus wil inleggen om klanten in landelijke gebieden waar een kantoor openhouden niet rendabel is, op geregelde tijdstippen toch nog van bankdiensten te voorzien. BNP Paribas Fortis kan argumenteren dat het meer dan voorheen nabijheid kan aanbieden ondanks de afbouw van de eigen kantoren.