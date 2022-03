Podcasttips | Nederland stuurt zijn denkers uit

Prikkelende denkers en kritische zielen vinden genoeg stof tot nadenken in Heijne & Van Teutem en The Trojan horse affair. Dolly Parton’s America combineert dan weer feelgood met diepgang.

In twee weken tijd hebben de Ukrainecastvan de BBC en The Dailyvan The New York Times zich in de Engelstalige media ontpopt tot een tandem voor wie op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen. Waar de eerste zich uitstekend bedient van een studioformat –interviews met correspondenten, experts en burgers ter plaatse–, maakt de tweede de oorlogsgruwel reëel aan de hand van reportages, bijvoorbeeld door mee te reizen langs de vluchtroute van meer dan een miljoen Oekraïners.

Ook onze eigen redactie bericht intensief over de oorlog via de podcast DS Vandaag. Journalisten Annelien De Greef en Roeland Termote legden uit welke invloed de oligarchen hebben op Poetin. Ze waarschuwen dat het viseren van de superrijken, bijvoorbeeld door hun luxejachts af te pakken, niet zonder risico is. Een dag eerder sprak de podcastredactie met drie vrijwilligers die hun leven overhoop hebben gegooid om Oekraïners te hulp te schieten.

Nederland heeft met Thierry Baudet een politicus in de Kamer die openlijk Poetin verdedigt. De radicaal-rechtse politicus deelt Ruslands geopolitieke en ideologische visie op Europa. Wat maakt die zo aantrekkelijk voor een Nederlander? Politiek verslaggever Mark Lievisse Adriaanse volgt Baudet al jaren en legt het uit in NRC Vandaag.

Bas Heijne en protegé Simon van Teutem behandelen de grote thema’s van onze tijd. Foto: NRC

1. Bas Heijne en Simon van Teutem, intellectuele sparringpartners

Simon van Teutem behaalde de beste resultaten van de 250 bachelorstudenten aan de politieke faculteit van Oxford en schrijft regelmatig artikels voor het Nederlandse De correspondent. Volgens mediawatchers Ernst-Jan Pfauth en Alexander Klöpping rolt zijn naam al even over de tongen in journalistiek Nederland, maar de 24-jarige wonderboy wordt nu echt boven het doopvont gehouden. Samen met intellectueel zwaargewicht Bas Heijne zal hij de grote thema’s van onze tijd behandelen in de podcast Heijne & Van Teutem, een productie van NRC.

Heijne & Van Teutem, dat klinkt dan we er als een sympathiek schrijnwerkersbedrijfje uit Zwolle. Het doet vermoeden dat er ook ruimte is voor zelfrelativering. Al bij al blijft het toch redelijk ernstig in de eerste aflevering waarin het duo met filosoof Cees Zweistra spreekt over het afbrokkelende vertrouwen in onze samenleving, met complotdenkers als ergste uitwas. Over het onderwerp is al veel inkt gevloeid, maar de sprekers doen gelukkig meer dan herkauwen. Met hun snelle replieken en losse conversatiestijl ontwijken Heijne en Van Teutem ook de valkuil van overdreven zwaarwichtigheid.

Ondertussen hebben ze al een tweede aflevering opgenomen waarin ze korter op de bal spelen. Met Beatrice de Graaf, professor Geschiedenis en terrorisme-expert, spreken ze over het wereldbeeld van Poetin.

Wie Simon van Teutem beter wil leren kennen, kan naar het uitgebreide interview luisteren dat Ernst-Jan Pfauth en Alexander Klöpping met hem hadden in de mediapodcast POM .

The Trojan horse affair botst op kritiek in het Verenigd Koninkrijk. Foto: NYTimes & Serial

2. Hamza Syed en Brian Reed, journalisten met een doel

Op 2 april komt Brian Reed naar het podcastfestival van De Standaard. Een maand geleden loste de podcastjournalist achter S-town zijn tweede grote project. De acht afleveringen van The Trojan horse affair zijn bij momenten taaie kost, schreef ik deze week in een recensie. Maar het is ook indrukwekkende onderzoeksjournalistiek over structureel racisme in het Verenigd Koninkrijk.

De reacties in de Britse pers zijn intrigerend. Brian Reed en zijn collega Hamza Syed leggen bloot hoe politici handelden op basis van een dubieuze brandbrief. Michael Gove, toen minister van Onderwijs, citeerde uit de brief, hoewel hij wist dat er ernstige twijfels over bestonden. Dat is nieuws, toch? De meeste media lieten het gewoon links liggen.

Is dat (alweer) te wijten aan een brief? Een dag voor de lancering van de podcast ontvingen verschillende redacties een bericht van het departement onderwijs. Die lichtte hen fijntjes in dat verschillende betrokkenen bij het schandaal juridische bescherming genieten. Erover schrijven, is dus niet zonder risico. Hamza Syed en Brian Reed hebben het in een interview met New York Magazine over een poging tot intimidatie.

Al zou het ook kunnen dat ze geen vrienden hebben gemaakt met hun portret van de Britse pers. De media komen naar voren als laconiek en volgzaam, een journaille dat zich al te gemakkelijk laat inpakken door gezagsdragers. In de voorbije twee weken klonk er in The Times en The Guardiandan ook steeds fellere kritiek op de ‘vooringenomen journalistiek’ van Reed en Syed. Hamza Syed wijst erop dat dit precies de dynamiek is die hun onderzoek aan de kaak stelt. ‘Het is zo meta dat mijn hoofd ervan tolt’, zei hij aan New York Magazine. Producenten The New York Times en Serial benadrukken dat de podcast aan uitgebreide factchecking werd onderworpen.

Het debat komt ongetwijfeld aan bod op het DS Podcastfestival, maar luister The Trojan horse affairvooral eerst zelf.

Het leven en werk van Dolly Parton: een combinatie van feelgood en diepgang. Foto: WNYC Studios

3. Dolly Parton, zangeres en grote vereniger

‘Mocht de zangeres, actrice, zakenvrouw en filantrope, één van de beroemdste levende zielen ter wereld, straks eindelijk zwichten voor de vele smeekbedes en zich met de verkiezingen werkelijk kandidaat stellen, dan is de kans groot dat Amerika zich in 2024 kan verheugen in zijn eerste vrouwelijke president in de geschiedenis’, schreef Christophe Vekeman over Dolly Parton in zijn recensie van haar thrillerdebuut. De verenigende kracht van Dolly Parton in een diep verdeeld Amerika is ook het uitgangspunt van Dolly Parton’s America.

Wie deze podcast uit 2019 nog niet kende, heeft uren luisterplezier voor de boeg. In 9 afleveringen duikt Jad Abumrad, oprichter en tot voor kort presentator van Radiolab, in het leven en werk van een Amerikaans icoon. Door een speling van het lot heeft hij een bijzondere toegangspoort tot Dolly: zijn vader was ooit haar dokter en sindsdien zijn ze bevriend. Het helpt ook dat Abumrad oorspronkelijk weinig voeling had met Dolly Partons muziek. Daardoor is het gemakkelijk om je ook vanuit het verre België mee te laten voeren naar de ‘Dollyverse’.

Gekende neveneffecten van deze podcast: best-of-compilaties van Dolly Parton beluisteren op hoog volume.

