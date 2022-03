Regeringen verdelen verantwoordelijkheid voor vluchtelingenopvang, registratie verhuist naar Heizel

De federale regering en de deelstaten hebben donderdag afspraken gemaakt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het federale niveau staat in voor de crisisopvang, terwijl de gewesten en gemeenschappen in samenwerking met de gemeenten een meer structurele opvang op poten zetten.

In ons land komen momenteel gemiddeld 2.000 Oekraïense vluchtelingen per dag aan. Maar alles wijst erop dat hun aantal de komende dagen snel zal stijgen. De manier waarop België hen zal opvangen, was de voorbije dagen al meermaals gespreksstof. Daarom vond overleg plaats tussen het federale niveau en de ministers-presidenten van de deelstaten, waar een manier van werken werd overeengekomen.

De federale regering zal instaan voor de crisisopvang. Dat komt neer op de opvang, registratie en noodopvang voor enkele dagen van wie in België toekomt. Daarvoor werd een oplossing gevonden met de stad Brussel om de registratie te centraliseren in het Heizelpaleis 8, nadat de site van het Bordet-ziekenhuis te klein geworden was. Over noodhuisvesting overlegt de federale regering momenteel met een particuliere partner met de bedoeling om snel enkele duizenden vierkante meters in Brussel vrij te maken.

Samenwerken met gemeenten

De deelstaten hebben bevestigd dat zij zich ertoe verbinden met de gemeenten samen te werken om een meer structurele opvang te organiseren. Het is de bedoeling een vaste verblijfplaats te vinden voor de Oekraïners die naar ons land (zullen) komen. Daarbij is ook duidelijk dat de kwestie van het onderwijs een enorme uitdaging wordt. Bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) gaf eerder al aan dat een pakket maatregelen daarvoor werd voorbereid, die snel op de regeringstafel zullen belanden.

Het crisiscentrum, dat ook vertegenwoordigd was op de vergadering met de ministers-presidenten, zal al zijn knowhow ter beschikking stellen, luidt het nog.