Pogacar slaat dubbelslag in Tirreno-Adriatico, Evenepoel laat goede vorm zien

Tadej Pogacar heeft zijn duivels ontbonden in de Tirreno-Adriatico. De Tourwinnaar pakte op de pittige slotklim richting Bellante de dubbel: ritzege en blauwe leiderstrui. Remco Evenepoel probeerde een aanval, maar geraakte niet weg.

200 km en meer dan 3.000 hoogtemeters: het echte werk voor Evenepoel (Quick Step - Alpha Vinyl) en co. in de Tirreno-Adriatico begon vrijdag met de eerste bergrit aan de Cascate della Marmore. Met een slotklim (die in totaal drie keer moet worden beklommen) van 4 kilometer, met een maximale stijging van 11%.

‘We weten wie we moeten volgen, dus ik moet in zijn zog (dat van Pogacar, red.) zitten. En mij niet laten vangen bij een belangrijke uitval’, aldus Evenepoel vooraf.

Maar het was Evenepoel zelf die op 2,3 kilometer van de streep ten aanval trok. Voldoende voor Julian Alaphilippe om te moeten lossen.

De versnelling van Evenepoel was niet genoeg om andere klassementsrenners te lossen en dus deed Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in de slotkilometer een gooi naar de zege. Maar de Deen was niet opgewassen tegen Pogacar (UAE Team Emirates). De Sloveen plaatste een dodelijke versnelling met de finish in zicht en gaf iedereen het nakijken. Goed voor een dubbelslag: ritzege en leiderstrui.

Evenepoel werd uiteindelijk vierde op 2 seconden van Pogacar, maar blijft tweede in de stand.