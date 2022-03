Wout van Aert verliest gele trui in Parijs-Nice, eerste bergrit prooi voor vroege vluchter Brandon McNulty

De Amerikaan Brandon McNulty (23) heeft met een knappe solo van een kleine 40 kilometer de vijfde etappe in Parijs-Nice gewonnen. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) neemt de leiderstrui over van ploegmaat Wout van Aert.

In Parijs-Nice dook het peloton donderdag het middengebergte in. De vijfde etappe tussen Saint-Just-Saint-Rambert en Saint-Sauveur-de-Montagut was over 188.8 km bezaaid met vijf beklimmingen. De top van de laatste klim, de Col de La Mûre (7.7 km lang aan een gemiddelde van 8.1%), kregen we op 33 kilometer van de streep. Er kon dus zowel een klimmerstype winnen maar ook vroege vluchters of snelle mannen die aardig bergop kunnen, maakten zeker kans.

Toch mochten we al voor de start een streep zetten door heel wat interessante namen. Er stonden liefst achttien renners minder aan het vertrek in vergelijking met gisteren, om allerlei verschillende redenen. Vanuit het Belgische kamp waren Lampaert, Keukeleire en Rickaert er niet meer bij. Een frappant beeld was te zien op de ploegfoto Israel-PremierTech: de Canadees Hugo Houle was voor de Israëlische formatie de enige overgebleven deelnemer.

Het tempo zat er van bij de start meteen in en we kregen een ontsnapping van tien renners met daarbij één landgenoot. De namen: Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal), Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM), Ruben Fernandez (Cofidis), Laurent Pichon (Arkea-Samsic), Matteo Jorgenson (Movistar), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Michael Morkov (Quick-Step Alpha Vinyl), Owain Doull (EF-EasyPost), Anthony Turgis (TotalEnergies) en Brandon McNulty (UAE Team Emirates).

De vluchters werkten goed samen en onderweg verzamelde de Fransman Madouas genoeg bergpunten om na de rit de bolletjestrui over te nemen van de Australiër Matthew Holmes (Lotto-Soudal). Achteraan het peloton zagen de pure sprinters intussen sterretjes.

McNulty gaat solo

In aanloop naar de laatste beklimming van de dag reed de ploeg van gele trui Wout van Aert op kop van het peloton in achtervolging op de kopgroep van tien. Vooral Nathan Van Hooydonck probeerde het peloton dichterbij te brengen, maar het leek er steeds meer naar uit te zien dat de vluchters zouden strijden voor de zege. Aan de voet van de laatste klim hadden de tien leiders nog steeds bijna zes minuten voorsprong.

Op de Col de La Mûre werd het kaf van het koren gescheiden. Vooraan vond McNulty het te traag gaan. Hij reed na een demarrage gestaag weg van zijn medevluchters. Na enkele kilometers klimmen bedroeg zijn voorsprong 35 seconden. Op de top was dat verschil al opgelopen boven de minuut op eerste achtervolgers Vanhoucke, Bonnamour en Jorgensen. Het peloton volgde nog steeds op vijf minuten. De winnaar leek gekend.

1 dag geel

Ietwat onverwacht moest gele trui Van Aert in het peloton als een van de eersten afhaken op de klim. De gele zal morgen voor iemand anders zijn, zoveel was dan al duidelijk. Ook Gaudu (Groupama-FDJ) kon het peloton niet volgen. Buiten een kleine versnelling van Martin (Cofidis) gebeurde op de klim helemaal niets meer. De renners hadden door dat de vluchters buiten schot waren en een ritzege voor een andere keer zou zijn.

McNulty dook de lange afdaling in en zette ook op het vlakke stuk naar aankomst Saint-Sauveur-de-Montagut zijn solotocht onbedreigd voort. Voor de 23-jarige Amerikaan, die eind februari ook al op impressionante wijze de Faun-Ardèche Classic wist te winnen, was het zijn tweede zege van het seizoen. Bonnamour bolde binnen op 1’57” met Jorgensen in het wiel. Vanhoucke werd iets later vierde. Primoz Roglic kwam binnen met het favorietengroepje op 5’43” en neemt de gele trui over van zijn Jumbo-Visma-ploegmakker.