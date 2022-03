‘Black panther’-regisseur onterecht aangehouden voor bankoverval

Regisseur Ryan Coogler, bekend van de Marvel-film Black panther, werd onterecht aangehouden voor een bankoverval toen hij geld van zijn eigen rekening wilde afhalen.

Black panther-regisseur Ryan Coogler werd op 7 januari kort vastgehouden door de politie in Atlanta, nadat hij werd aanzien als een bankovervaller bij een filiaal van Bank of America. Dat blijkt uit een politierapport dat recent werd vrijgegeven. ‘Deze situatie had nooit mogen gebeuren’, vertelde Coogler aan Variety. ‘Bank of America heeft wel met mij samengewerkt en het naar mijn tevredenheid aangepakt, waarna we het voorval achter ons hebben gelaten.’

De 35-jarige regisseur droeg een hoed, zonnebril en mondmasker, en ging naar Bank of America om een transactie uit te voeren. Aan het loket overhandigde hij de bankbediende een geldopnamebewijs met een briefje waarop stond: ‘Ik wil graag 12.000 dollar cash opnemen van mijn betaalrekening. Doe het tellen van het geld alstublieft ergens anders. Ik wil graag discreet zijn.’ Nadat de transactie een waarschuwingsmelding had geactiveerd binnen het systeem, interpreteerde de kassierster de situatie verkeerdelijk als een poging tot overval. Ze belde samen met haar baas de politie.

Voortvluchtige bankovervaller

De agenten van Atlanta Police Departement arresteerden Coogler omdat zijn uiterlijk en kledij overeenkwamen met die van een voortvluchtige bankovervaller. Ook twee collega’s van Coogler, die buiten in een auto met draaiende motor stonden te wachten, werden opgepakt. Na het verifiëren van Cooglers identiteit en rekening bij Bank of America, werd de regisseur samen met zijn collega’s weer vrijgelaten. Coogler vroeg achteraf de badgenummers op van alle agenten die op het voorval aanwezig waren.

Een woordvoerder van de bank liet Variety weten dat ze het voorval betreuren, en dat het nooit had mogen plaatsvinden. Ook boden ze hun excuses aan bij de regisseur.

Coogler filmt momenteel het vervolg op Black panther, Black panther: Wakanda forever, in Atlanta. De film wordt in november in de cinemazalen verwacht.