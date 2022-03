Een mooie definitie van verliefdheid

Columniste Nele Van den Broeck heeft een mooie definitie voor verliefd zijn. ‘Verliefd zijn is de vage contouren van een mens invullen met de kleuren die het leven lichter maken, draaglijk zelfs.’ En als je dat begrijpt, begrijp je ook waar de uitdrukking ‘een blauwtje oplopen’ vandaan komt. Waar de rode blos vandaan komt, waarom we allemaal groentjes zijn als het over de liefde gaat en waarom we soms in grijs belanden.