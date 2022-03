Grote brand in politiekazerne Wilrijk, brandweer massaal ter plaatse

Op de Boomsesteenweg in Wilrijk is donderdagmiddag een grote brand uitgebroken op de terreinen van de federale politie. Het vuur gaat gepaard met een enorme rookpluim. De brandweer is massaal ter plaatse en vraagt bewoners uit de buurt te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.

Rond iets voor 14 uur kreeg de brandweer van Brandweer Zone Antwerpen een oproep van een grote magazijnbrand op de Boomsesteenweg in Wilrijk. De brand ontstond op de terreinen van de federale politie aan de oude rijkswachtkazerne.

‘Het betreft een grote brand. We zijn met veel materieel en ploegen ter plaatse’, zegt Marie De Clercq van de Brandweerzone. ‘Het is belangrijk om uit de buurt te blijven en de hulpdiensten hun werk te laten doen. Blijf uit de rook en sluit ramen en deuren bij hinder.’

De Antwerpse brandweer bevestigt aan Belga dat het magazijn in kwestie er een is op het terrein van de federale politie dat aan het kruispunt van de N177 met de R11 ligt. Volgens onze bronnen zouden er ontploffingen van munitie zijn door de brand die ontstaan zou zijn in de schietstand van de politie waar munitie aanwezig was.