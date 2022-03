Tijdlijn | Zo escaleerde de oorlog Rusland-Oekraïne

Het conflict met Rusland over Oekraïne groeide in enkele weken uit tot een grootschalige gewelddadige oorlog, die de hele wereld in zijn greep houdt. Een overzicht van de feiten tot nu toe.

LENTE 2021

Rusland verzamelt troepen bij de Oekraïense grens voor ‘trainingsoefeningen’.

NOVEMBER 2021

De Amerikaanse inlichtingendienst trekt aan de alarmbel met een rapport over een mogelijke invasie. Op satellietbeelden is te zien dat het Russische leger niet alleen de standaarduitrustingen voor militaire oefeningen heeft meegebracht, maar ook veel drones, de modernste tanks en installaties voor elektronische oorlogsvoering. Er zouden zich ondertussen naar schatting bijna 100.000 troepen aan de grens met Oekraïne bevinden. Rusland blijft die acties verdedigen als trainingsoefeningen. Ook de Navo volgt de situatie op de voet.

17 DECEMBER 2021

Rusland stelt veiligheidseisen voor. Het wil onder meer dat de Navo troepen en wapens terugtrekt uit Oost-Europa en dat Oekraïne nooit kan toetreden tot de Navo.

JANUARI 2022

De Navo versterkt Oost-Europa met meer troepen, schepen en gevechtsvliegtuigen.

26 JANUARI

De Navo reageert op de veiligheidseisen van Rusland, en herhaalt dat ze zich vasthoudt aan haar beleid van ‘open deuren’. Twee dagen later laat de Russische regering weten dat er niet op haar eisen werd ingegaan.

BEGIN FEBRUARI

Er volgt een periode van gesprekken tussen verschillende wereldleiders en Poetin. Zij willen op een diplomatieke manier het conflict oplossen. Poetin houdt de schijn op te willen meewerken aan een oplossing.

Omdat het Westen banger wordt dat Rusland Oekraïne zal aanvallen, stuurt het nog extra troepen naar de Navo-leden Polen en Roemenië. De westerse bondgenoten zeggen dat ze geen troepen naar Oekraïne zelf zullen sturen, maar waarschuwen voor zware economische sancties als de Russische president Vladimir Poetin militaire actie onderneemt.

21 FEBRUARI

In een tv-toespraak zegt Poetin dat Oekraïne een integraal deel is van de Russische geschiedenis en een marionettenregime heeft dat wordt geleid door buitenlandse grootmachten. Poetin geeft de opdracht om zogenaamde ‘vredestroepen’ naar Donetsk en Loegansk te sturen, nadat hij die regio’s als onafhankelijk heeft erkend. De twee gebieden werden in 2014 al door pro-Russische separatisten overgenomen.

22 FEBRUARI

Russische troepen steken de grens over en bezetten Donetsk en Loegansk. Het Westen legt een eerste pakket economische sancties op tafel, als reactie op Poetins troepenbevel. Duitsland stopt het gaspijpleidingproject Nord Stream 2.

23 FEBRUARI

Separatistische leiders vragen Rusland om ‘hulp’ bij het afweren van de agressie van het Oekraïense leger.

24 FEBRUARI

In een opgenomen videoboodschap kondigt Poetin een ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne aan en de eerste raketaanvallen op Oekraïense steden worden gelanceerd. Een van de doelen is hoofdstad Kiev. Russische troepen vallen ondertussen het land binnen vanuit alle richtingen. Rusland kiest voor een totale oorlog, Poetin wil het volledige land in zijn macht krijgen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski kondigt de staat van beleg af en zegt dat 137 Oekraïense burgers en militairen zijn gedood tijdens de eerste gevechten. De nucleaire site van Tsjernobyl wordt door de Russen ingenomen, een belangrijke manier om de hoofdstad Kiev te bereiken.

De VS en EU reageren geschokt en kondigen meer economische sancties aan.

25 FEBRUARI

Zelenski verbiedt mannen tussen 18 en 60 jaar het land te verlaten. Inwoners van Kiev schuilen in metrostations en schuilkelders, terwijl de aanvallen van de Russen blijven aanhouden.

De Navo zegt dat ze een lucht-, land- en zeereactiemacht (de Nato Responce Force) naar het oostelijke Navo-grondgebied zal sturen voor defensieve doeleinden. Die militairen zullen Oekraïne zelf niet betreden. Wel zullen ze wapens en ander militair materieel aanleveren.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmitro Koeleba, beschuldigt de Russische strijdkrachten ervan een kleuterschool en een weeshuis te hebben aangevallen, een oorlogsmisdaad.

26 FEBRUARI

Rusland blijft bombardementen uitvoeren op verschillende grote steden. Russische troepen rukken ondertussen op naar de hoofdstad, maar botsen op taaie weerstand van de Oekraïners.

Ook België stuurt nu wapens en ander militair materieel naar Oekraïne.

Westerse bondgenoten kondigen nieuwe sancties aan, waaronder beperkingen voor de centrale bank van Rusland en het uitsluiten van een paar grote Russische banken van het belangrijkste wereldwijde betalingssysteem Swift.

27 FEBRUARI

In een nieuwe escalatie kondigt Poetin aan dat hij de Russische nucleaire afschrikkingsmacht in staat van paraatheid heeft gebracht als reactie op de ‘agressieve’ verklaringen van de Navo. De nucleaire dreiging loopt op.

De Europese Unie verbiedt Russische vliegtuigen over haar luchtruim te vliegen en stemt in met het sturen van wapens en uitrusting naar Oekraïne, iets wat nooit eerder gebeurde.

Deze maatregel komt op het moment dat Rusland en Oekraïne delegaties naar de grens met Wit-Rusland sturen om onderhandelingen over een staakt-het-vuren te beginnen.

28 FEBRUARI

Vredesgesprekken aan de Wit-Russische grens leveren niets op en de VN schat dat 520.000 Oekraïners het land zijn ontvlucht. President Zelenski dringt intussen aan op een versneld lidmaatschap van de EU.

Satellietbeelden tonen grote militaire konvooien die de hoofdstad Kiev naderen, waarvan sommige kilometers lang zijn.

Charkov, de tweede grootste stad van Oekraïne en de plaats van zware gevechten tijdens de Tweede Wereldoorlog, komt voor het eerst in meer dan 77 jaar onder zwaar raketvuur te liggen.

1 MAART

Het Russische leger kiest almaar meer voor zware bombardementen op de grote steden. De oorlog in Oekraïne gaat een nog brutalere fase in.

Zelenski spreekt via videochat het Europees Parlement toe, en herhaalt in een emotionele speech dat hij de steun van Europa nodig heeft, en dat Oekraïne graag tot de EU wil toetreden.

De Oekraïense ambassadeur in de VS waarschuwt intussen dat Rusland vacuümbommen afvuurt. Zo’n thermobarische raket creëert een vuurbal, die alle zuurstof uit de lucht zuigt. Mensen kunnen zelfs verdampen ten gevolge van hevige schokgolven en explosies. Het gaat mogelijk om een oorlogsmisdaad.

2 MAART

De VN melden dat meer dan een miljoen mensen Oekraïne hebben verlaten, een van de snelste massale vluchtelingenbewegingen van deze eeuw. Ze stemmen tijdens de Algemene Vergadering met een overweldigende meerderheid voor een veroordeling van de Russische militaire aanval op Oekraïne.

Het Russisch militair konvooi dat net buiten Kiev wacht maakt nog geen beweging. Russische troepen hebben ondertussen wel de stad Cherson ingenomen, waardoor de eerste grote stad van Oekraïne gevallen is.

De gasprijzen schieten in Europa intussen een ongekende hoogte in, met een stijging van 60 procent op één dag tijd.

3 MAART

Zaporozje, Europa’s grootste kerncentrale, wordt aangevallen door Russische troepen waarna er brand uitbreekt. De Oekraïense autoriteiten laten later weten dat het vuur is geblust en dat de veiligheidssystemen intact zijn.

De militaire aanval van Rusland heeft intussen aan minstens 227 burgers het leven gekost, onder wie 15 kinderen. Al ligt het werkelijke cijfer waarschijnlijk nog een pak hoger.

In Rusland worden mensen die protesteren tegen de oorlog massaal opgepakt.

Meer dan een miljoen inwoners hebben ondertussen Oekraïne ontvlucht. De VN verwachten dat er in totaal vier miljoen mensen de landsgrenzen zullen oversteken, volgens de EU kan dat cijfer zelfs oplopen tot zeven miljoen.

4 MAART

De kerncentrale van Zaporozje valt onder Russische controle, terwijl men zich wereldwijd zorgen maakt over het risico van een kernramp. Het personeel van de centrale baat de installatie ondertussen verder uit.

Rusland blokkeert Facebook en enkele andere websites. Er wordt een wet aangenomen die Moskou meer bevoegdheid geeft om onafhankelijke journalistiek hard aan te pakken. Het niveau van censuur bereikt nieuwe hoogtes, waardoor de berichtgeving over de oorlog wordt gemuilkorfd. Een groot deel van de journalisten trekt weg of stopt met werken uit angst voor vervolging.

5 MAART

Rusland kondigt een staakt-het-vuren af rond Marioepol en enkele andere steden om burgers in staat te stellen te vertrekken. Inwoners van Marioepol zitten zonder elektriciteit, water, verwarming en eten, nu de meeste supermarkten beschadigd en geplunderd zijn.

Ook het bedrijfsleven trekt intussen weg uit Rusland. Verschillende grote organisaties delen mee dat ze niet langer aan Rusland zullen leveren of hun werking in Rusland zullen stopzetten.

6 MAART

Het staakt-het-vuren dat burgers in staat zou hebben gesteld Marioepol en enkele andere steden te ontvluchten mislukt. Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld.

Oekraïense onderhandelaars zeggen dat een derde ronde van besprekingen met Rusland over een staakt-het-vuren zal plaatsvinden. Poetin herhaalt dat hij een ‘gedemilitariseerd’ en ‘gedenazificeerd’ neutraal Oekraïne wil, en vergelijkt westerse sancties ‘met een oorlogsverklaring’.

België maakt zich intussen op voor de ‘grootste vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog’.

7 MAART

Rusland stelt een humanitaire corridor voor, die inwoners van de getroffen steden zou toelaten om de stad te verlaten, op voorwaarde dat de vluchtende mensen enkel toegang krijgen tot Rusland of Wit-Rusland. Oekraïne reageert dat deze voorwaarde ‘volstrekt immoreel’ is.

De beschietingen gaan door in de buitenwijken van Kiev, waaronder Irpin, waar mensen al drie dagen zonder elektriciteit, water en verwarming zitten. Hier kwam ook een vluchtend gezin om het leven, waarvan schokkende beelden de wereld rondgingen.

8 MAART

Zware bombardementen laten een grote ravage achter in Charkov. Tijdens de gevechten in de stad zou een hoge Russische generaal, Vitali Gerasimov, om het leven zijn gekomen.

De VN laat weten dat er momenteel zo’n 2 miljoen mensen op de vlucht zijn uit Oekraïne

Naast gas, olie en elektriciteit gaan ook de wereldwijde voedingsprijzen de hoogte in. Er wordt verwacht dat deze in de toekomst nog zullen stijgen. De Amerikaanse president Joe Biden kondigt een boycot tegen Russische olie aan.

Het Z-teken, dat door pro-Rusland-supporters gedragen wordt als ‘antifascistisch vredeteken’ duikt steeds vaker op.

9 MAART

Door de luchtaanval op een kinderziekenhuis in Marioepol starten de gesprekken tussen de Oekraïense en Russische minister van Buitenlandse Zaken in Antalya van 10 maart onder de slechtst mogelijke omstandigheden.

10 MAART

Het topoverleg tussen de Oekraïense en Russische ministers van Buitenlandse Zaken in het Turkse Antalya is op niets uitgedraaid.