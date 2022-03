Onze reporter in Oekraïne ziet de onverzettelijkheid elke dag groeien

Meer dan een week nu trekt onze collega Corry Hancké door Oekraïne. In Lviv ziet ze hoe de stad zich organiseert: enerzijds om vluchtelingen uit Oost-Oekraïne op te vangen, anderzijds om de Russische aanvallers af te slaan als de tanks komen.





In Chmelnytsky is onze collega er dan weer getuige van hoe deze oorlog families uit mekaar rukt. En telkens weer is er de vraag: overleeft Oekraïne dit en tegen welke prijs?

