Rente kan sneller omhoog

Een relatief snelle renteverhoging is mogelijk als de inflatie hoog blijft, laat de Europese Centrale Bank weten.

De ECB houdt er rekening mee dat het huidige steunprogramma vervroegd wordt afgebouwd, waardoor de rente snel omhoog kan. Als de inflatie hoog blijft, kan de steun al worden beëindigd in het derde kwartaal van dit jaar. Het tempo van obligatie-opkopen zou in dat geval geleidelijk dalen tot 20 miljard euro in juni, en daarna stilvallen. Dat is sneller dan oorspronkelijk voorzien. Vorige maand liet de ECB weten van plan te zijn om ook in het derde kwartaal nog voor miljarden staatsobligaties in te slaan.

Die mogelijkheid is niet volledig van de baan. De bank houdt rekening met een tweede scenario, waarbij de inflatie wel afneemt en geleidelijk daalt naar het doelpeil van 2 procent. In dat geval zal de bank de voortzetting van het steunprogramma aanpassen.

Spagaat

De ECB heeft dus twee scenario’s uitgetekend, waarvan de uitvoering afhankelijk is van de ontwikkeling van de inflatie. Die nieuwe aanpak is nodig wegens de ‘onzekere context’ waarin de bank moet opereren. De oorlog in Oekraïne wordt omschreven als een keerpunt voor Europa.

De rente zal pas verhoogd worden ‘enige tijd na de stopzetting van het steunprogramma’. Een verhoging in het derde kwartaal van dit jaar is dus een mogelijkheid. Eerder had de ECB gezinspeeld op een verhoging aan het eind van dit jaar. Maar de laatste weken was er onzekerheid ontstaan over die mogelijkheid wegens de effecten van de hoge energieprijzen en de oorlog op de economische groei.

De ECB bevindt zich in een lastige spagaat: de oplopende inflatie zou een snelle renteverhoging kunnen rechtvaardigen, maar de afbrokkelende groei lijkt juist een voortzetting van het lagerentebeleid logischer te maken.