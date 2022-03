Britse sancties tegen Roman Abramovitsj, ook gevolgen voor voetbalclub Chelsea

Het Verenigd Koninkrijk heeft opnieuw het bezit van Russische zakenmannen in hun land ‘bevroren’. Het gaat om zeven nieuwe namen op hun sanctielijst. Naast Roman Abramovitsj, die de Britse voetbalclub Chelsea in handen heeft, staan onder meer Igor Sechin, Oleg Deripaska en Dmitri Lebedev op de Britse lijst. Door de sancties is de verkoop van Chelsea voorlopig van de baan.

Zeven oligarchen, onder wie Abramovitsj, zijn donderdag op de sanctielijst zijn geplaatst. Alle Britse tegoeden van de Rus (en zijn vroegere commerciële partner Oleg Deripaska) worden onder andere bevroren. Omdat ook zijn handelsactiviteiten worden uitgesloten, is een verkoop van zijn voetbalclub Chelsea voorlopig van de baan.

‘De beperkingen als gevolg van de bevriezing van tegoeden gelden eveneens voor alle entiteiten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Roman Abramovitsj’, klinkt het in een mededeling. ‘Dat betekent dat voetbalclub Chelsea ook onderworpen is aan een bevriezing van tegoeden door de financiële sancties van het Verenigd Koninkrijk.’

Dat betekent dat Chelsea geen wedstrijdkaarten en geen merchandise meer mag verkopen en de club geen in- en uitgaande transfers mag maken. De ploeg van Rode Duivel Romelu Lukaku kreeg wel nog de toestemming om wedstrijden te blijven spelen, en om de voetballers en het personeel te blijven betalen. Abonnees worden nog toegelaten om naar de match te komen kijken, net als wie al eerder een ticket kocht.

‘Abramovitsj wordt in verband gebracht met een persoon die betrokken is of is geweest bij het destabiliseren van Oekraïne en het ondermijnen en bedreigen van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, namelijk Vladimir Poetin. Abramovitsj heeft met hem nauwe contacten’, valt er te lezen in de verklaring.

‘De sancties van vandaag tonen nog maar eens aan dat oligarchen en kleptocraten hun plaats niet hebben in onze economie en onze samenleving. Door hun nauwe banden met Poetin zijn ze medeplichtig aan zijn agressie’, aldus de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss.

Vorige week kondigde Abramovitsj aan dat hij van plan is Chelsea na bijna twintig jaar eigendom te verkopen, waarbij de netto-opbrengst van de verkoop zal worden gedoneerd aan ‘alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne’.