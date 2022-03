Macron wil Fransen laten werken tot 65 jaar

De Franse president Emmanuel Macron stelt in zijn programma voor de nakende presidentsverkiezingen een geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd tot 65 jaar voor. Macron wil ook een minimumpensioen van 1.100 euro voor wie een volledige carrière achter de rug heeft.

De verhoging van de pensioenleeftijd is een ‘verantwoordelijke hervorming’, zei regeringswoordvoerder Gabriel Attal donderdag bij de Franse zender RTL. De verhoging van het minimumpensioen noemt hij een kwestie van ‘rechtvaardigheid’.

Voorts wil Macron komaf maken met speciale pensioenstelsels, die er bijvoorbeeld zijn bij de Parijse openbaarvervoermaatschappij RATP of energiebedrijf EDF. Attal verwees daarbij naar zo’n hervorming die al ingevoerd werd voor starters bij de Franse spoorwegmaatschappij SNCF. Volgens de regeringswoordvoerder zal er voor de hervormingen overleg zijn met de vakbonden.

Zakenkrant Les Echos had het nieuws eerder gemeld. Volgens de krant wil Macron tegen 2032 de huidige pensioenleeftijd van 62 jaar opkrikken naar 65 jaar. Macron mikte eerder op een pensioenleeftijd van 64 jaar, maar die plannen vlogen naar de prullenmand door de coronacrisis. In 2020 was er een straatprotest, met stakingen, tegen de pensioenplannen.

Marine Le Pen

Macron doet in april een gooi naar een verlengd verblijf in het Elysée. De eerste ronde is gepland op 10 april. De leider van centrumpartij La République en marche ligt in de peilingen ruim op kop. Marine Le Pen van het extreemrechtse Rassemblement National zou volgens de peilers de tegenstander worden in de tweede ronde.