Universiteiten zetten samenwerking met Russische collega’s on hold

De rectoren van alle Belgische universiteiten schorsen de samenwerking met de Russische universiteiten. Althans met diegenen die achter de inval in Oekraïne staan.

Op 4 maart publiceerde de Russische rectorenconferentie een verklaring ter ondersteuning van het Russische leger en van de beslissing van president Vladimir Poetin om Oekraïne binnen te vallen. Als reactie daarop schorsen de Belgische universiteiten de academische relaties met die universiteiten die de verklaring ondertekenden.

Dat wil niet zeggen dat Russische studenten onze universiteiten moeten verlaten. Wie hier is of studenten die nu in Rusland zijn, moeten de kans krijgen om dit academie jaar af te maken. Maar toekomstige officiële studentenuitwisselingen zoals Erasmusprojecten worden niet meer georganiseerd zolang de genoemde universiteiten de flagrante schending van onze democratische waarden blijven ondersteunen’, aldus Koen Verlaeckt van de Vlaamse Universitaire Raad (Vlir). ‘Onze universiteiten staan nog wel open voor individuele studenten die naar hier willen komen om te studeren en hier een diploma te halen. Zij hoeven niet gestraft te worden voor een regime dat in Oekraïne binnenvalt.’

De Vlir realiseert zich dat niet alle Russische academici de verklaring van de Russische rectoren onderschrijven. ‘Russische onderzoekers die kritisch zijn voor het regime in hun land kunnen de opschorting van de samenwerking ervaren alsof wij hen laten vallen. Daarom laten de rectoren van de Belgische universiteiten het aan hun eigen onderzoekers over om de individuele samenwerkingsrelaties met hun Russische collega’s al dan niet op te schorten.’ De Vlir belooft ook om Russische onderzoekers die bedreigd worden, maximaal te ondersteunen.