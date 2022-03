Russische activisten gebruiken emoji’s om censuur te omzeilen

Nu Rusland streng optreedt tegen de anti-oorlogsprotesten en de censuur streng toepast, gaan activisten op zoek naar alternatieve manieren om betogingen te organiseren. Emoji’s komen daarbij goed van pas.

Russische activisten maken gebruik van emoji’s om betogingen te organiseren tegen de oorlog, meldt BBCNews. Ze doen dat uit vrees voor aanhoudingen door de nieuwe censuurwet. Nu sociale media volop gescreend worden op zoek naar personen die naar manifestaties willen gaan, is het er niet langer veilig om zonder codetaal te werken.

Op 24 februari, toen Rusland zijn invasie van Oekraïne begon, ging er een afbeelding viraal op sociale media: een foto van de Russische dichter Poesjkin, het getal 7 en rijen van een wandelend mannetje. De reeks symbolen deelde een specifieke boodschap mee: de locatie (het Poesjkinplein in Moskou), het tijdstip en een oproep om te protesteren tegen de acties van de regering.

De emoji’s verwijzen naar een code die in Rusland al jaren wordt gebruikt om protesten aan te kondigen. De code is wel zo bekend bij de autoriteiten dat ze nauwelijks nog een code is, volgens de mensenrechtengroep OVD-Info.

Veel protesten zijn sinds 2014 verboden in het land. Sinds 4 maart staan er ook hogere straffen op zogenoemd ‘nepnieuws over het leger’. De wet zal naar alle waarschijnlijkheid gebruikt worden om nog strenger op te treden tegen anti-oorlogsprotesten, en kunnen resulteren in celstraffen tot 15 jaar.

Geweldig wandelweer

Initiatiefnemers posten bijvoorbeeld ‘Laten we een wandeling maken naar het centrum’ of ‘Het weer is geweldig voor een wandeling’. Dat vertelde Maria (schuilnaam) aan BBC. Zulke zinnen zou zijzelf gebruiken om haar vrienden te laten weten dat ze van plan is een protest bij te wonen.

Openlijk over protest praten op sociale media is niet zonder risico. Alexander (schuilnaam) woonde een protest bij in Moskou, nadat hij erover had gepost op sociale media. De volgende ochtend pikten agenten in burger hem op voor het gebouw van zijn vriendin en brachten hem naar de plaatselijke politie. Hij werd enkele dagen vastgehouden en gedwongen een document te ondertekenen waarin stond wat hij volgens de autoriteiten had gedaan.

Zuiver bewijs dat Alexanders aanhouding met zijn posts op sociale media te maken had, bestaat niet, maar hij is zeker niet de eerste activist die wordt aangehouden na zo’n bericht, meldt BBC. Zo werd een vrouw gearresteerd omdat ze had getweet: ‘Ik heb al een hele tijd niet meer in het centrum gelopen’, met daarbij een citaat van een ander account met een oproep om te demonstreren. Tijdens haar rechtszitting werd een document met haar tweet gepresenteerd, waaruit bleek dat de autoriteiten er vrijwel meteen een screenshot van hadden gemaakt.

Sinds het conflict twee weken geleden begon, zijn over heel Rusland bijna 13.831 mensen vastgezet, voornamelijk omdat ze aan protesten deelnamen, volgens het OVD-Info, dat politieke vervolging monitort. Momenteel worden die personen slechts enkele uren of dagen vastgehouden.