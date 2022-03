Parijs-Nice: Lampaert, Trentin, Stybar en vijftien anderen stappen uit koers

De renners vallen als vliegen in Parijs-Nice. Onder meer Matteo Trentin (UAE Team Emirates) en Yves Lampaert en Zdenek Stybar (Quick-Step Alpha Vinyl ) starten donderdag niet meer in de vijfde rit.

Trentin heeft te veel last van een valpartij in de tweede etappe (post-concussief syndroom) en stapt uit de koers. Lampaert sukkelt dan weer met sinusitis en stapt preventief van de fiets. Ook Stybar is ziek.

Maar daar houdt het niet op. Vlak voor de eerste bergjes geven nog dertien andere renners er de brui aan. Daarbij onze landgenoten Amaury Capiot, Tom Van Asbrock, Jonas Rickaert en Jens Keukeleire. Ook Nils Politt, Gino Mäder, Clément Champoussin, Dylan Groenewegen, Kevin Vermaerke, Stefan Bissegger, Neilson Powless, Carl Frederik Hagen, James Piccoli, Kristian Sbaragli en Jay Vine starten niet meer.