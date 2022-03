TikTok is nu het medium om de oorlog te tonen

Vroeger volgden we oorlogen via onze televisie, CNN is mede groot geworden tijdens de Golfoorlog. Daarna kwamen nieuwssites, en nu blijkt TikTok een belangrijk kanaal waarop beelden uit Oekraïne ons bereiken.





En voorts: Russische en westerse wetenschappers ruziën in de ruimte én nu ook op aarde, er is een machine die eender welk drankje kan maken en er is een bacterie ontdekt die maar liefst twee centimeter groot is.

