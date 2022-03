Oproep | Hoe beleven Russische Belgen dit conflict?

Het conflict in Oekraïne laat weinigen onberoerd. Ook voor heel wat Russen in België is de situatie niet altijd gemakkelijk. Er zijn vriendschappen of huwelijken, mensen spreken vaak eenzelfde taal. We zijn op zoek naar Russen of Russische Belgen die kunnen praten over de impact en hoe zij het conflict beleven. Reacties zijn welkom via karlien.beckers@standaard.be. We publiceren niets zonder toestemming.