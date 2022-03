Ontmoeting buitenlandministers Lavrov en Koeleba draait uit op niets

Foto: via REUTERS

Oekraïne en Rusland zijn geen centimeter naar elkaar opgeschoven bij de gesprekken tussen hun ministers van Buitenlandse Zaken. Zelfs het vertrouwen om humanitaire corridors op poten te zetten is zoek.

‘Ik had moeite om de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov aan te kijken’, zei Dmitro Koeleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken. De twee ministers ontmoetten elkaar vandaag voor het eerst sinds het begin van de oorlog. Het gesprek duurde ongeveer anderhalf uur en vond plaats in Antalya, een stad in Turkije.

Volgens de twee bespraken ze ‘humanitaire kwesties’. Maar het vertrouwen of humanitaire corridors nog op poten kunnen worden gezet, is zoek. ‘Ik denk niet dat de Russen een staakt-het-vuren willen’, aldus Koeleba. ‘Wij kunnen de oorlog niet stoppen wanneer de agressor daar niet toe bereid is’, merkte de Oekraïner op. Hij herhaalde dat Navo-lidmaatschap een doel blijft voor zijn land. ‘Maar dat zit er niet meteen aan te komen’, voegde hij toe.

Oekraïens minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba Foto: REUTERS

Zijn Russische evenknie ging na afloop van het overleg een andere zaal binnen om de pers toe te spreken. Beide partijen waren niet te vinden om samen een persconferentie te geven, laat staan om samen een foto te nemen.

‘Westen creëert het gevaar’

Lavrov zei dat de Russische eisen duidelijk waren wanneer de vergadering begon. Daarop wil hij antwoorden. De schuld voor escalatie legt hij volledig bij het westen. ‘Het westen levert dodelijke wapens aan Oekraïne.’ Daarmee creëert het westen het gevaar in de regio, vindt hij. Over de luchtaanval op het kinderziekenhuis in Marioepol zei Lavrov: ‘Het ziekenhuis stond onder controle van Oekraïense radicalen. Er waren geen patiënten meer. Westerse media hebben dat verhaal niet vanuit beide kanten bericht.’

Russisch minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov Foto: AFP

Beide zijden tonen zich strijdvaardig. Oekraïne zegt dat het niet zal stoppen met zich te verdedigen. Rusland zegt dat het de sancties zal verbijten. Tegelijk zeggen ze wel dat diplomatie een kans moet krijgen.