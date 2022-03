Witte Huis: ‘Rusland kan chemische of biologische wapens inzetten’

Door de verspreiding van valse informatie wil Moskou de weg vrijmaken voor een verdere escalatie van de ongerechtvaardigde aanvalsoorlog in Oekraïne, waarschuwt Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki. Ze reageert op Twitter op Russische beschuldigingen dat Oekraïne nucleaire of biologische wapens zou ontwikkelen.

‘Dit is een duidelijke truc van Rusland om een aanval op Oekraïne te rechtvaardigen’, zegt Psaki. ‘Nu Rusland valse beschuldigingen heeft geuit, en China de propaganda schijnbaar steunt, moeten we in de gaten houden of Rusland mogelijk chemische of biologische wapens inzet in Oekraïne.’

Ook Ned Price, de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt dat ‘het Kremlin opzettelijk regelrechte leugens verspreidt’. Volgens hem is de ‘Russische desinformatie’ over Amerikaanse steun voor biologische wapens in Oekraïne ‘totale onzin’. En hij zei dat Rusland ‘erom bekend staat het Westen te beschuldigen van misdaden die het land zelf begaat’.

Desinformatie

De tweets van het Witte Huis volgen op Russische beweringen dat ‘onlangs gevonden documenten’ aantoonden dat componenten van biologische wapens werden gemaakt in Oekraïense laboratoria, met financiering van het Amerikaanse ministerie van Defensie. De VS verwierpen de beschuldigingen en zeiden dat het ging om ‘het soort desinformatie dat we in de loop der jaren herhaaldelijk van de Russen hebben gezien in Oekraïne en in andere landen’.

Russische ambtenaren en media hebben de afgelopen dagen ook beweerd dat Oekraïne van plan zou zijn een zogenaamde vuile bom te bouwen die radioactief materiaal verspreidt. Daarmee zou Moskou de invasie in Oekraïne willen legitimeren voor zijn eigen publieke opinie.

Vacuümbommen

Het Britse ministerie van Defensie liet woensdag in een tweet weten dat Rusland ‘thermobarische raketten’ gebruikt in Oekraïne. Die raketten worden ook vacuümbommen genoemd, omdat ze zuurstof uit de omringende lucht aanzuigen om een explosie van hoge temperatuur te veroorzaken. Daardoor zijn ze verwoestender dan conventionele wapens van vergelijkbare grootte en kunnen ze nefaste gevolgen hebben voor mensen die in de ontploffingsstraal terechtkomen.

Volgens de Britten zijn het Russische privémilities die de vacuümbommen gebruiken. Eerder zouden ze al de mensenrechten hebben geschonden bij conflicten in Syrië, Libië en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ook het regime van de Syrische president Bashar al-Assad heeft meermaals chemische wapens gebruikt tegen burgers.