Zo ontmijnen Oekraïense soldaten een Russische bom

De oorlog in Oekraïne is intussen twee weken aan de gang. Nog altijd duiken er talloze beelden op sociale media op van het militair conflict. In dit artikel zetten we enkele opvallende beelden op een rij.

1. Straffe beelden van ontmijners al miljoenen keer bekeken

Deze beelden zouden gemaakt zijn in Charkov, waar het Russische leger FAB-500-luchtbommen op de stad neerliet. Twee militairen van de Oekraïense ontmijningsdienst proberen er geduldig de ontstekingsbuis van de bom te verwijderen.

Om te vermijden dat er statische elektriciteit op die buis zou overspringen, gebruiken ze een vloeistof, wellicht water. Ook zijn de handschoenen waarschijnlijk antistatisch, om te vermijden dat de ontsteking in werking zou treden. De beelden van de twee ontmijners zijn al ruim twee miljoen keer bekeken op Twitter.

2. Voor en na-beelden van Marioepol

In de belangrijke zuidelijke havenstad Marioepol wordt hevig gevochten. De stad is grotendeels afgesloten van de wereld en daardoor kwamen lange tijd maar weinig beelden naar buiten. Op voor- en nabeelden van satellieten wordt de impact van het Russische geweld echter pijnlijk duidelijk: hele woonwijken, straten en grootwarenhuizen liggen in het puin.

3. Ongewapend koppel Oekraïners verjaagt Russische soldaten van hun erf

Op sociale media krijgt een koppel Oekraïners duizenden lovende commentaren. Toen Russische soldaten vorige week met wapens hun eigendom binnenvielen, gingen de twee de confrontatie aan. Het voorval werd door bewakingscamera’s vastgelegd.