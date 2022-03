Dit is de Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival in Italië

De 21-jarige Jérémie Makiese zal België op het Eurovisiesongfestival in het Italiaanse Turijn verdedigen met het nummer ‘Miss you’, zo werd vandaag bekendgemaakt.

Jérémie Makiese werd in september al uitgekozen door de RTBF als inzending voor het ­Eurovisiesongfestival. Vorig jaar zegevierde hij al in de talentenshow The voice Belgique, de Franstalige tegenhanger van het bekende VTM-programma. Vandaag werd bekendgemaakt met welk nummer hij zal aantreden in Turijn.

Makiese bestempelt ‘Miss you’ als een popsong met enkele klassieke klanken en wat hiphopritme waarin hij ook iets van soul legt. ‘Deze mengeling bewijst dat je alle stijlen op een harmonische manier kunt samenbrengen en tot een eenheid vormen. Ook dat is Belgisch, en het beantwoordt totaal aan wat ik ben.’

Makiese moet eerst de tweede halve finale overleven, die plaatsvindt op 12 mei. De finale van het Eurovisiesongfestival staat gepland op 14 mei.