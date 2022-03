In Wenen hebben enkele Europese topdiplomaten een speciale bijeenkomst van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) verlaten. Ze deden dat als reactie op ‘onaanvaardbare uitspraken’ van de Russische aanwezigen.

Het ging om een bijzondere bijeenkomst van de ‘Board of governors,’ één van de twee belangrijkste bestuursorganen van het IAEA. De Russische delegatie bleef er achter hun ‘militaire operatie’ in Oekraïne staan, waarop de EU-delegatie de vergadering verliet (zie video bovenaan).

‘We veroordelen ten stelligste de Russische militaire agressie tegen Oekraïne en de bijhorende nucleaire dreigingen’, klonk het bij de delegatie op Twitter.

Niet genoeg data

Met de bezetting van de Oekraïense kerncentrales in Tsjernobyl en Zaporozje wordt de oorlog in Oekraïne ook nauwgezet gevolgd door het IAEA. Rafael Mariano Grossi, de algemeen directeur van het agentschap, trok vrijdag aan de alarmbel, toen bleek dat er bij de aanval in Zaporozje even brand was uitgebroken in een trainingscentrum aan de kerncentrale.

Het IAEA maakt zich ook zorgen om de werkomstandigheden in Zaporozje. Het personeel zou er al twee weken non-stop aan het werk zijn. Bovendien krijgt het IAEA niet genoeg data meer van de centrale, waardoor ze moeilijk kunnen nagaan of de veiligheidsprotocollen worden nageleefd.

Het agentschap blijft aandringen op een ontmoeting met Rusland en Oekraïne om de veiligheid te verzekeren.