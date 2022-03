Tientallen gewonden bij rellen op Corsica

Op Corsica in de Middellandse Zee hebben woensdagavond in meerdere steden rellen plaatsgevonden. Verschillende mensen zijn daarbij gewond geraakt.

In Bastia in het noorden van het eiland zijn 23 politieagenten, zeker drie betogers en een fotojournalist gewond, meldt de prefectuur van de regio Haute-Corse. Gewelddadige demonstranten vielen onder meer met 95 molotovcocktails politieagenten aan bij het gebouw van de prefectuur.

Ook in hoofdstad Ajaccio vielen demonstranten de politie aan met brandbommen en stenen. De politie reageerde met traangas. Er zijn minstens vier gewonden gevallen, onder wie een journalist. Volgens de krant Corse Matin werd ook het Justitiepaleis getroffen door een molotovcocktail en heeft de brandweer een brand geblust.

Yvan Colonna

Op het eiland vinden al een week lang demonstraties en rellen plaats. Aanleiding is dat de Corsicaanse separatist Yvan Colonna in de gevangenis in Frankrijk door een medegevangene werd aangevallen en in coma ligt.

De 61-jarige Colonna werd tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op Claude Erignac, de prefect van Corsica, in 1998. Demonstranten beschuldigen de Franse autoriteiten ervan Colonna tegen zijn verzoek in niet te hebben overgebracht naar een gevangenis op Corsica.

