Real Madrid en Manchester City naar volgende rondes Champions League

Real Madrid won dan tegen PSG met 3 tegen 1. Manchester City moest teren op zijn heenwedstrijd om door te stoten naar de volgende ronde van de Champions League. Het werd 0-0 tegen Sporting CP.

Real Madrid heeft zich geplaatst voor de kwartfinale in de Champions League. Het won met 3-1 ­tegen Paris Saint-Germain. Het zag er lange tijd nochtans niet goed uit. In het eigen Estadio Santiago Bernabéu kwam Real Madrid kort voor de rust op ­achterstand. Kylian Mbappé ­verschalkte Thibaut Courtois. PSG leek zo op weg naar de kwartfinale, want het had ook de heenwedstrijd in Parijs gewonnen met 1-0.

Maar het was uiteindelijk een ­andere Franse spits die het meeste indruk zou maken. PSG-doelman Gianluigi Donnarumma blunderde, onder druk van ­Benzema, in de eigen zestien ­meter. Vinicius kon inleveren bij Benzema, die de gelijkmaker binnentikte. Een kwartier later ging het plots snel. De Franse Real-spits – tot op heden is Mbappé dat nog niet – kon een kwartier voor tijd z’n tweede van de avond scoren. Nog geen twee minuten later volgde al nummer drie. Een hattrick op minder dan twintig minuten tijd voor Benzema.

In de andere 1/8ste finale van gisteravond speelde Manchester City op eigen veld gelijk (0-0) ­tegen het Portugese Sporting. Voldoende voor de kwalificatie. De club van Kevin De Bruyne had de heenwedstrijd namelijk eenvoudig gewonnen met 0-5.