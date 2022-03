In de belangrijke zuidelijke havenstad Marioepol wordt hevig gevochten. De stad is grotendeels afgesloten van de wereld en daardoor kwamen lange tijd maar weinig beelden naar buiten. Op voor- en nabeelden van satellieten wordt de impact van het Russische geweld echter pijnlijk duidelijk: hele woonwijken, straten en grootwarenhuizen liggen in het puin.