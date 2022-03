Koning Filip en koningin Mathilde hebben woensdagmiddag een bezoek gebracht aan enkele Oekraïense vluchtelingen die in een Brussels opvangcentrum verblijven. ‘Alle Belgen zijn zeer droevig om wat er gebeurt in Oekraïne’, zo verklaarde de vorst.

Het koningspaar nam samen met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) een uurtje de tijd om met vluchtelingen en medewerkers van het opvangcentrum te praten. ‘We hebben horror en angst gekend, maar dit is een prachtig gebaar van de koning en de koningin’, vertelde de Oekraïense Alexandra Moerasjko.

Het voormalige woonzorgcentrum Home Sebrechts in Sint-Jans-Molenbeek is ingericht als crisiscentrum voor Oekraïense vluchtelingen die aankomen in Brussel. Het is een centrum voor wie elders moeilijk plek vindt. Een ‘buffercentrum’, zoals Mahdi het noemt. Ze verblijven er enkele dagen ‘om dan gedispatcht te worden naar de verschillende steden en gemeenten in ons land’, aldus de staatssecretaris.

Amper enkele nadat het zijn deuren heeft geopend, barst het onthaalcentrum voor Oekraïense vluchtelingen in Brussel al uit zijn voegen: