Onderzoekscommissie naar wantoestanden in kinderopvang

De onderzoekscommissie naar de wantoestanden in kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje wordt de derde van zijn soort sinds het bestaan van het Vlaams Parlement. De vorige onderzoekscommissie was die naar de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht.

Er komt in het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie die de wantoestanden in de kinderopvang onder de loep moet nemen. Een motie van oppositiepartij Vooruit voor de oprichting van zo’n onderzoekcommissie kreeg brede steun in het parlement, ook van bij de meerderheid. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) laat aan Belga weten dat hij ’zijn volle medewerking’ zal verlenen aan de onderzoekscommissie. Over de officiële oprichting van de onderzoekscommissie kan wel pas ten vroegste na 48 uur gestemd worden. Wellicht gebeurt dat volgende week woensdag.

Gisteren lag minister Beke nog zwaar onder vuur in het Vlaams Parlement. Hij werd toen drie uur lang op de rooster gelegd door parlementsleden. De vragen gingen over de wantoestanden bij ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke waar een baby is overleden na mishandeling. Andere vragen gingen over het feit dat een vrouw een kinderdagverblijf in Schoten mocht blijven uitbaten nadat ze veroordeeld was voor de mishandeling van kleine kinderen. Vooral vanuit de oppositie, maar ook vanuit de meerderheid, bleven de parlementsleden op hun honger zitten bij de antwoorden.

