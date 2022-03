Stadsbestuur Marioepol: ‘kinderziekenhuis vernietigd door luchtaanval’

Volgens het stadsbestuur van de strategische havenstad Marioepol is er ‘massaal veel’ schade aan hun kinderziekenhuis na Russische luchtaanvallen. Over gewonden zijn nog geen cijfers. Het zou wel gaan over verschillende bommen.

Naast het stadsbestuur deelde de president Volodimir Zelenski beelden via Twitter. Daarop is de ravage te zien na de aanslag. ‘Mensen en kinderen liggen onder het puin. Wreedheden! Hoeveel langer zal de wereld deze terreur negeren? Sluit nu het luchtruim! Stop het moorden! Jullie hebben de macht, maar jullie lijken jullie menselijkheid te verliezen’, schreef hij bij de beelden.

Ook de krant Kiev Independent loste beelden op hun Twitteraccount. In een artikel op hun website schrijven ze dat het ziekenhuis ‘compleet verwoest’ is. Door de aanval zou er ook een diepe krater in de grond zijn geslagen.

Foto: AP

Foto: BELGAIMAGE

Foto: BELGAIMAGE