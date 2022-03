Twitterbot onthult loonkloof van bedrijven die tweeten over Internationale Vrouwendag

Telkens wanneer een organisatie in het Verenigd Koninkrijk tweet over de Internationale Vrouwendag, antwoordt een slimme Twitterbot automatisch met het salarisverschil tussen mannen en vrouwen in die organisatie.

Het Twitteraccount @paygapapp legde dinsdag de hypocrisie van bedrijven tijdens de Internationale Vrouwendag bloot. De bot reageerde op socialemediaberichten van Britse bedrijven die de Internationale Vrouwendag vierden met een automatisch antwoord waarin stond hoe groot het loonverschil is tussen vrouwen en mannen die in die bedrijven werken. Wat blijkt, een groot deel van de bedrijven die over de Internationale vrouwendag een bericht plaatsten, kampt met een loonkloof.

De applicatie, bedacht door freelance copywriter Francesca Lawson en softwareontwikkelaar Alastair Fensome, haalt zijn gegevens uit een database van de Britse overheid. Organisaties die meer dan 250 werknemers hebben zijn er verplicht om het verschil in loon tussen mannen en vrouwen binnen hun bedrijf te berekenen en vrij te geven. De bot geeft ook de gegevens vrij van bedrijven waar vrouwen meer verdienen dan mannen, en maakt geen onderscheid tussen commerciële bedrijven en de non-profit.

De makers van de applicatie wilden vooral de lege woorden en hypocrisie aan het licht brengen van bedrijven die berichten plaatsen om zichzelf in een positief daglicht te brengen. ‘We maakten de app om de gegevens over de loonkloof in de schijnwerpers te zetten en het publiek in staat te stellen bedrijven ter verantwoording te roepen over woordgebruik zoals ‘empowerment’ en ‘inspirational’, legt Lawson uit in een e-mail aan Quartz. ‘De gegevens laten zien dat hun ondersteunende posts zelden worden ondersteund door actie.’

In this organisation, women's median hourly pay is 12.1% lower than men's. https://t.co/Zhzkkxj52j — Gender Pay Gap Bot (@PayGapApp) March 9, 2022

Lawson hoopt dat bedrijven minder tijd besteden aan het opstellen van externe berichten en meer tijd besteden aan wat ze in hun eigen bedrijf kunnen doen. ‘Ik wil dat werkgevers stoppen met Internationale Vrouwendag te behandelen als een Hallmark holiday. En ik wil dat ze beginnen met hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de ongelijkheden in hun organisaties,’ vertelde ze.

Ook in België verdienen mannen gemiddeld nog altijd meer dan vrouwen. In 2020 verdiende een vrouw gemiddeld 5,3 procent minder per uur dan een man. Hoe hoger de leeftijd, hoe groter de loonkloof: in de leeftijdsgroep 25-34 jaar bedraagt het verschil 3,4 procent, in de leeftijdsgroep 55-64 jaar loopt dat op tot 8,9 procent.