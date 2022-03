Zangeres Pussy Riot: ‘Poetin is krankzinnig, hij zou het vuur kunnen openen op zijn eigen volk’

De Russische artieste die twee jaar in een Siberische gevangenis zat omdat ze in een kathedraal in Moskou een ‘punkgebed’ had gebracht dat tegen Poetin was gericht, verkoopt nu NFT’s om tegen Poetin op te komen. In vijf dagen tijd haalde ze 7 miljoen dollar op.

Pussy Riot ster Nadya Tolokonnikova vertelde in een interview met The Guardian dat ‘hebzucht’ en ‘domheid’ de twee belangrijkste redenen zijn waarom de wereld afgelopen jaren Vladimir Poetin liet begaan. De Russische artieste, die twee jaar lang in een Siberische gevangenis zat omdat ze een anti-Poetin ‘punkgebed’ zong, maakte de opmerkingen in verband met de invasie van Oekraïne.

‘Mensen legden verklaringen af dat ze de politiek van Poetin niet steunden, maar tegelijkertijd bleven ze zaken met hem doen’, aldus Tolokonnikova, ‘Domheid is de tweede reden. Mensen onderschatten hoe gevaarlijk dictators zijn.’

De zangeres haalde aan hoe ze in 2014 uitgenodigd werd naar het parlement van het Verenigd Koninkrijk, waar ze adviseerde dat je best zo strikt mogelijk bent wanneer je met de Russische president spreekt. ‘Je kunt niet aardig spelen met Poetin. Hij is krankzinnig en zou het vuur kunnen openen op zijn eigen volk.’

Activisme via crypto

Toen Poetin op 24 februari Oekraïne binnenviel, lanceerde Tolokonnikova een non-fungible token (NFT) van de Oekraïense vlag, als vorm van activisme. De zangeres en haar partners nodigden mensen uit om te bieden op het collectieve eigendom van het beeld. Daarmee haalden ze in vijf dagen tijd 7,1 miljoen dollar op.

Het bedrag ging naar ‘Come Back Alive’, een organisatie die het Oekraïense leger ondersteunt met medische zorg, munitie, training en defensie-analytica. ‘Ik ben ervan overtuigd dat in situaties als deze, activisme het enige is dat je gezond kan houden. Alleen kijken naar rampen en tragedies en er niets aan doen, is schadelijk voor de wereld’, zegt de artieste in The Guardian.

Tolokonnikova gebruikte eerder al de cryptomarkt voor haar activisme, omdat die markt onafhankelijk werkt van banken en overheden. Zo haalde ze naar verluidt al aanzienlijke bedragen op voor verschillende goede doelen, waaronder slachtoffers van huiselijk geweld en politieke gevangenen in Rusland. Vandaag werkt ze ook mee aan UnicornDAO, een crypto-fonds dat vrouwelijke en LGBTQ+ kunstenaars ondersteunt.

Tolokonnikova werd samen met twee andere leden van Pussy Riot in 2012 veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens hooliganisme, nadat ze in een kathedraal van Moskou het Punkgebed ‘Mother of God, Drive Putin Away’ hadden gezongen. De groepsleden werden gescheiden van hun zeer jonge kinderen en doorstonden onvoorstelbaar zware omstandigheden. Amnesty International benoemde ze tot gewetensgevangenen.

Na haar vrijlating richtte de zangeres een onafhankelijk persbureau op, genaamd Mediazone. Mede daardoor wordt ze door het kremlin aangezien als een ‘buitenlandse agent’.