‘Stroomuitval Tsjernobyl heeft geen kritieke impact’

‘Het uitvallen van de stroom in de kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne heeft geen kritieke gevolgen voor de veiligheid’, zegt het nucleaire atoomagentschap IAEA aan de VN in een verklaring. ‘Er is voldoende koelwater beschikbaar’, zegt IAEA.

Eerder had de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba aan de alarmbel getrokken, nadat de kerncentrale van Tsjernobyl afgesloten werd van het stroomnet. Door beschietingen was de stroomtoevoer beschadigd. Koeleba waarschuwde voor mogelijke radioactieve straling als de koelsystemen niet meer zouden werken en riep op tot een staakt-het-vuren zodat er herstellingswerken uitgevoerd konden worden.

De centrale functioneert op dit moment op dieselgeneratoren die het complex maximaal 48 uur kunnen voorzien van stroom.

Gisteren had het IAEA wel zijn bezorgdheid geuit over de werkomstandigheden in de centrale. Het personeel is er volgens directeur-generaal Grossi al twee weken non-stop aan het werk. Het IAEA kan alleen maar via e-mail met de kerncentrale communiceren en ontvangt geen data meer. Dat maakt het extra moeilijk om na te gaan of de veiligheidsprotocollen worden nageleefd.

Personeel niet afgelost

Aleksandr Oevarov van de Russische ngo ANO Atominfo-Center zei dat het personeel inderdaad zwaar werk moet leveren. Toch vindt hij niet dat er reden is tot bezorgdheid. ‘De reactie van het IAEA is normaal, maar ik kan meedelen dat de centrale onder controle staat van het Russische leger en het Oekraïense militaire personeel, dat de veiligheid van het nucleaire en radioactieve materiaal op de site garandeert’, aldus Oevaraov.

‘Het reële probleem in Tsjernobyl is dat het personeel niet kan worden afgelost. Dat is slecht nieuws, want vermoeide mensen maken sneller fouten’, gaf hij toe.

Ook in Zaporozje is het stralingsniveau normaal. Dat heeft de Oekraïense toezichthouder gezegd. Eerder liet het land weten dat het geen zicht meer had op de centrale. Sinds vorige week is de kerncentrale van Zaporozje in handen van de Russen.