Man met eerste varkenshart is overleden

De Amerikaanse man die begin dit jaar als eerste mens een hart van een varken kreeg, is twee maanden na de historische transplantatie overleden. Dat meldt het universitair ziekenhuis van Maryland in Baltimore.

De 57-jarige David Bennett kreeg op 7 januari als eerste mens ter wereld een hart ingeplant van een genetisch gewijzigd varken. Het was een grote stap in de wetenschap, maar twee maanden na de transplantatie is de man alsnog overleden. Zijn toestand was de voorbije dagen sterk achteruitgegaan, aldus zijn dokters in Baltimore. Toen duidelijk werd dat hij niet meer zou herstellen, werd palliatieve zorg toegediend.

Het is nog onduidelijk of zijn lichaam het orgaan heeft afgestoten. ‘Er werd geen duidelijke oorzaak vastgesteld op het tijdstip van overlijden’, bevestigt een woordvoerder van het ziekenhuis aan de Amerikaanse krant The New York Times. Er volgen nog grondige onderzoeken voor er meer over de doodsoorzaak wordt gecommuniceerd.

Donorvarken

Bennett was er zo slecht aan toe dat hij niet meer in aanmerking kwam voor een gewone transplantatie met een menselijk hart. Hij lag al een tijdje aan een machine. ‘Het was doodgaan, of deze transplantatie ondergaan. Ik wil leven. En als ik het niet overleef, zullen jullie er veel uit leren’, zei hij voor hij onder het mes ging.

Het donorvarken dat in Baltimore werd gebruikt, kwam uit een groep dieren die een tiental genetische ingrepen onder­ging, onder meer om ervoor te zorgen dat het menselijke afweersysteem niet zou doorhebben dat het om een varkenshart ging.

De acht uur durende operatie was redelijk vlot verlopen, al wezen experts erop dat de man nog enige tijd zware medicatie zou krijgen om de afstotingsverschijnselen tegen te gaan, en dat het te vroeg was om te oordelen of de transplantatie succesvol was. Dat de man nog twee maanden heeft geleefd na de transplantatie, wat betekent dat het hart niet onmiddellijk werd afgestoten, wordt alvast als een belangrijke mijlpaal beschouwd.