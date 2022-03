Tijdritzege levert Van Aert ook meteen gele trui op in Parijs-Nice

Na drie podiumplaatsen heeft Wout van Aert (Jumbo-Visma) de vierde etappe in de 80ste Parijs-Nice naar zich toegetrokken. In een korte maar lastige tijdrit van 13,4 kilometer klokte hij een tijd van 16’20”. Dat was vier seconden sneller dan ploegmaat Roglic en acht seconden sneller dan Rohan Dennis, een andere ploegmaat. Van Aert veroverde daarmee ook de gele leiderstrui.

Op de vierde dag stond een rit op het programma waarin het algemeen klassement van deze 80ste Paris-Nice al in een eerste plooi kon vallen. Een relatief korte tijdrit van 13.4 kilometer bracht de renners van Domérat naar Montluçon. Maar het parcours was allesbehalve vlak. Zo liepen de laatste 800 meter liefst 8.6% bergop. Omstreeks de klok van één begon de Kazach Dimitri Gruzdev (Astana) als eerste aan zijn onderneming, maar het was Thomas De Gendt (Lotto Soudal) die de eerste richttijd op de tabellen zette: 17’27”.

Niet veel later was het de beurt aan Rohan Dennis, meervoudig wereldkampioen en huidig Australisch kampioen tijdrijden. De voorbije dagen gaf de renner van Jumbo-Visma een zwakke indruk en was hij telkens bij de eerste gelosten, maar dat was slechts schijn. Op slechts 13.4 kilometer knabbelde hij maar liefst een minuut af van de snelste tijd van De Gendt. Dennis nam plaats op de hot seat met een knaltijd van 16’24”. Om even te kaderen: dat komt overeen met bijna 49 km/u over een traject dat bezaaid is met stroken bergop, de laatste 800 meter stijgen zelfs aan 8.6 procent. Een ongelofelijke tijd.

Toptalent Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) toonde al snel dat hij van alle markten thuis is. Hij was slechts acht seconden trager dan Dennis. Nadien was het wachten geblazen want niemand die nog maar in de buurt van de tijd van de Australiër kon komen. Zouden de andere tijdritspecialisten er wél nog kunnen onderduiken?

Nagelbijten

Stefan Küng (Groupama - FDJ) ging van start en bewees waarom hij met recht en reden de Europese kampioen tijdrijden is. Aan het tussenpunt bleef hij net geen seconde boven de chrono van Dennis. Het werd een duel van net wel of net niet. Aan de finish moest de Zwitser het hoofd buigen: hij kwam slechts vier seconden te kort. Ook Yves Lampaert reed in zijn driekleur een keurige tijdrit. Hij zette de zevende tijd neer, 41 seconden langzamer dan de voorlopige leider.

Simon Yates (Team BikeExchange - Jayco) was verrassend sterk onderweg. Hij zette als niet-tijdrijder tegen alle verwachtingen in de snelste tussentijd neer, maar liet het dan liggen op de slotklim. Als klimmer zou je net verwachten dat de Brit daar zou uitpakken, maar het draaide anders uit. De Brit was een fractie trager dan de Zwitser Küng en strandde op vijf seconden van de toptijd.

In het roze tenue van EF EasyPost viel Stefan Bissegger dan weer wat tegen. In de tijdrit van de UAE Tour klopte de Zwitser nog wereldkampioen en tijdritwonder Filippo Ganna, in Montluçon kwam hij vijftien seconden te kort.

Opnieuw 1,2 en 3

Enkel de mannen van Jumbo-Visma konden nog roet in het eten gooien. De olympische kampioen tijdrijden, Primoz Roglic, was redelijk onderweg maar bleef aan het eerste meetpunt wat onder de verwachtingen. Zijn ploegmaat, Wout van Aert, reed in zijn groene trui naar een tweede tussentijd, maar daarmee was hij wel 2 seconden sneller dan voorlopige leider Dennis. De Australiër reed wel een sterk slot. Het werd nagelbijten tot aan de finish. Al werd aan het eerste tussenpunt wel al duidelijk dat Christophe Laporte zijn gele trui niet zou kunnen behouden.

Roglic is een topklimmer en dat bewees hij nog maar eens. Op de slotklim maakte hij zijn achterstand volledig goed en kwam met vier seconden voorsprong over de streep. Maar Van Aert deed nog nét ietsje beter. Net was erg nipt, maar op de meet was hij iets minder dan twee seconden sneller. Met Van Aert, Roglic en Dennis op het podium doet Jumbo-Visma het 1-2-3’tje van eerder deze week nog eens fijntjes over. Wat een dominantie van de Nederlandse ploeg. Van Aert pakte niet alleen de zege, hij neemt als bonus ook nog eens de gele leiderstrui over van zijn ploegmaat Laporte.

Uitslag rit 4 (Domérat - Montluçon, 13,4 km)

1. Wout van Aert 16’ 20’’

2. Primož Roglic +02’

3. Rohan Dennis +06’

4. Stefan Küng +10’’

5. Simon Philip Yates +11’’

6. Ethan Hayter +14’’

7. Pierre Latour +19’’

8. Stefan Bissegger +21’’

9. Mads Pedersen +25’’

10. Daniel Felipe Martinez +28’’

Algemeen klassement na rit 4

1. Wout van Aert 11 u 51’ 05’’

2. Primož Roglic +10’’

3. Christophe Laporte +28’’

4. Simon Philip Yates +49’’

5. Pierre Latour +51’’

6. Mads Pedersen +53’’

7. Daniel Felipe Martinez +01’ 06’’

8. Aleksandr Vlasov +01’ 09’’

9. Stefan Bissegger +01’ 13’’

10. Søren Kragh Andersen +01’ 19’’